Прояв добра і милосердя

Підсумки Великодньої благодійної акції територіального центру

Великдень – одне з найбільших українських свят, яке символізує перемогу життя над смертю, добра над злом, любові над ненавистю, весняного тепла над зимовим холодом. У цей день родина збирається за столом, традиційно освятивши перед цим великодні кошики. І, мабуть, мало хто з нас, з любов’ю складаючи продукти до святкового кошика, задумувався, що далеко не вcі мають змогу поставити на стіл традиційні великодні страви, і що для багатьох, особливо самотніх та осіб, які мають інвалідність, навіть паска є розкішшю…

У рамках Великодньої благодійної акції територіальним центром проведено збір продуктових наборів до свята Воскресіння Христового для самотніх людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Цього року за сприяння благодійників, які долучилися до акції добра і милосердя, настоятеля Свято-Покровської церкви селища Петрового протоієрея Дмитра Городецького, настоятеля храму Вознесіння Господнього протоієрея Михайла Царука та фізичної особи - підприємця Лось Надії Антонівни відбулося вручення 236 продуктових наборів людям, якими опікується територіальний центр.

Тож від імені наших підопічних щиро дякуємо Вам за надану допомогу. Зичимо Вам та Вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя, великого людського щастя, подальших успіхів у Вашій благородній справі, миру та родинного затишку.

Інна Лук’янова, директор територіального центру