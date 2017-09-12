Подяка

Випуск: № 17 (10034) Четвер, 26 квітня 2018 року

17 квітня 2018року ми, слухачі Університету третього віку , відвідали концерт камерного оркестру «Концертіно»(Кіровоградська обласна філармонія, м. Кропивницький). Нам випала чудова нагода насолодитися високим мистецтвом, поринути у світ класичної та сучасної музики, відчути себе одним цілим з майстрами скрипки та контрабасу.

Виступ «Концертіно» подарував незабутні враження, позитивні емоції та по-справжньому весняний настрій!

Тож дякуємо районній державній адміністрації , відділу культури і туризму, відділу освіти за справжнє свято високого музичного мистецтва.

Ніна Лихоусенко, від імені та за дорученням слухачів Університету третього віку.

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