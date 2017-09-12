Служба «101» інформує

Випуск: № 17 (10034) Четвер, 26 квітня 2018 року

З 16 по 20 квітня 2018 року працівниками Петрівського РС в Петрівській ЦРЛ та в КЗ «Петрівський РЦПМСД» проведено позапланові перевірки щодо дотримання правил пожежної та техногенної безпеки.

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області

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