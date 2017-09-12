ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕТРІВСЬКОГО
РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХIV сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
________________ 2018 рок № ________
Про надання згоди
на добровільне об’єднання
територіальних громад та
делегування представника до
складу спільної робочої групи
Розглянувши пропозицію Ганнівського сільського голови та беручи до уваги результати її громадського обговорення, керуючись ч. 3 ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», Ганнівська сільська рада-
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на добровільне об’єднання Ганнівської сільської територіальної громади сіл Володимирівка, Ганнівка та Рядове Петрівського району Кіровоградської області з Іскрівською сільською територіальною громадою сіл Іскрівка та Новофедорівка Петрівського району Кіровоградської області у Ганнівську сільську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі Ганнівка.
2. Делегувати до складу спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад:
Цапенко Ніну Степанівну, сільського голову Ганнівської сільської ради;
Гаврилову Валентину Олексіївну, секретаря Ганнівської сільської ради;
Канівець Ольгу Миколаївну, директора Ганнівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів.
Н.Цапенко, Ганнівський сільський голова