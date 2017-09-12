Перший ювілей

Районний конкурс «До-шкільня року – 2018», який пройшов в Петрівському ДНЗ №1 «Рудана», був ювілейним. Щоправда, цей перший скромний ювілей - конкурс проходив вп’яте, але ж, сподіваємося, не в останнє. Колись малята, які брали участь в перших конкурсах дошкільнят, приведуть на нього власних уже свох малят і згадають свої перші перемоги.

Учасників конкурсу прийшли привітати перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, начальник відділу освіти райдержадміністрації Наталія Гавриленко та директор комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Григорій Москалець, переможці районних конкурсів дошкільнят 2016 та 2017 років у номінації «Вокал» Софія та Серафим Лєнські, а також переможець конкурсу 2016 року у номінації «Хореографія» Кіра Товстуха, які виступили з художніми номерами.

Тетяна Панета передала привітання та найкращі побажання від керівників ра-йону Сергія Завалія і Тамари Сакари.

- Діти – найдорожче, найважливіше і найкраще, що є у кожної людини. Характер людини формується в ранньому дитинстві, у перші роки її життя. Тож я хочу висловити вдячність педагогам і батькам, які докладають зусиль, аби діти повною мірою розкрили свої таланти, зростали всебічно розвиненими. Вдячна також органам місцевого самоврядування, які створюють відповідні умови для повноцінної і ефективної роботи до-шкільних навчальних за-кладів. Районний конкурс дитячих талантів - це не просто захід, а свято для малят, які беруть в ньому участь. Тож вітаю всіх вас з цим святом і бажаю успішних виступів, – звернулася до учасників конкурсу Тетяна Григорівна.

Конкурсні виступи оцінювало журі у складі: Валентина Сердюк – методист районного методичного кабінету КУ «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти», Оксана Мисік – завідувач філії центру дитячої та юнацької творчості, Ольга Нетюхайло – вчитель музики ЗШ І ступеня, філії КЗ «Петрівське НВО ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія», Оксана Бас – завідувач Червонокостянтинівського ДНЗ та Тетяна Овдій – завідувач Іскрівського ДНЗ.

У номінації «Малювання» змагалися Вероніка Живага - вихованка ДНЗ «Рудана», Олександра Компанієць (Іванівський ЗДО «Мрія») та Аріна Лісогора (Петрівський ДНЗ «Колосок»); в номінації «Логіка» - Аліна Ількевич (Володимирівський ДНЗ «Малятко»), Давид Стасик (Петрівський ДНЗ «Колосок»), Кирило Яремко (ДНЗ «Рудана») та Кароліна Воробйова (Баштинський ДНЗ «Вербиченька»); в номінації «Художнє читання» змагалися Марія Нікітіна, вихованка Богданівського ДНЗ, Альона Музиченко (Ганнівський ДНЗ «Казка»), Ілля Штефан (Водянський ДНЗ), Поліна Міхіда (Володимирівський ДНЗ), Анастасія Біла (Петрівський ДНЗ №2 «Сонечко»), Тимофій Гронський (Новостародубський ДНЗ №1), Ірина Пашковська (Луганський ДНЗ), Арміна Дєєва (Малинівський ДНЗ), Тимур Огур (Баштинський ДНЗ), Сергій Дорошенко (Петрівський ДНЗ №1). Юними конкурсантами-вокалістами були Валерія Дуденко (Ганнівський ДНЗ), Жанна Сугак (Петрівський ДНЗ №2 «Сонечко»), Михайло Бойко (Чечеліївський ДНЗ), Артем Артеменко (Луганський ДНЗ) та Марія Лабзіна (ДНЗ «Рудана»), а в номінації «Хореографія» змагалися Діана Кісільова (Новостародубський ДНЗ №1), Софія Телебокова (Луганський ДНЗ), Валерія Попеску (Малинівський ДНЗ) і Мілана Граховська (ДНЗ «Рудана»).

Всі учасники стали лауреатами конкурсу, отримали солодкі призи, а перемогли у відповідних категоріях Вероніка Живага, Аліна Ількович, Анастасія Біла, Тимур Огур, Марія Лабзіна і Софія Телебокова.

Наталія Гавриленко, яка вручала нагороди лауреатам та переможцям, зазначила, що конкурс показав: вихователі вміють працювати з малятами, розкриваючи їхні здібності. Вона побажала їм, аби ніколи не згасав ентузіазм і творчий запал, щоб старе народне прислів’я: «Малі діти – малі проблеми, великі діти – великі проблеми» зазвучало на новий лад: «Малі діти – малі успіхи, великі діти – великі успіхи».

Допоки члени журі радилися, визначаючи переможців, всі учасники конкурсу взяли участь у розважальній програмі, а крім того, юний стиліст, вихованка Іванівського ЗДО «Мрія» Олександра Компанієць продемонструвала свою майстерність створення оригінальних зачісок.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: переможці попередніх конкурсів Софія та Серафим Лєнські; юний стиліст Олександра Компанієць; на завершення конкурсу всі учасники сфото-графувалися на пам’ять.