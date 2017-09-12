Кропивницький міський військовий комісаріат запрошує патріотів для проходження військової служби за контрактом

Життя і становище нації значною мірою залежить від патріотизму її представників, що формується з раннього дитинства шляхом засвоєння національних цінностей. Справжні патріоти це люди, які дійсно люблять свою Батьківщину, поважають історію свого народу, свою культуру та мову. І сьогодні Збройним Силам України вкрай необхідні свідомі громадяни нашого краю, які готові стати на сторожі миру і спокою нашої держави!

Кропивницький міський військовий комісаріат здійснює відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом з числа військовозобов’язаних, які відповідають встановленим вимогам і критеріям відбору та виявили бажання на проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського, старшинського, сержантського чи солдатського складу.

Звертаємо увагу, що проходження військової служби за контрактом у військових комісаріатах забезпечує право на:

- стабільне грошове забезпечення;

- додаткові грошові виплати та винагороди (матеріальна допомога на оздоровлення, для вирішення соціальних питань, підйомна допомога тощо);

- можливість професійного та кар’єрного росту;

- можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном;

- якісне безкоштовне медичне обслуговування;

- можливість отримання заочної вищої освіти під час служби, в т.ч. за рахунок Міністерства оборони (після підписання другого контракту);

- щорічну відпустку від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги років та виплати при убутті у відпустку окрім щомісячного грошового забезпечення матеріальної допомоги на оздоровлення;

- додаткові відпустки (для навчання, за сімейними обставинами, інші згідно законодавства);

- безкоштовне харчування в обід або виплата компенсації;

- отримання безкоштовного житла;

- щомісячну грошову компенсацію за піднайом житла;

- право на пенсію після 25 років вислуги;

- інші соціальні гарантії, встановлені законодавством.

Військова служба зараховується до загального страхового стажу та стажу державної служби.

НАМ ПОТРІБНІ МОТИВОВАНІ, ДОСВІДЧЕНІ, ПАТРІОТИЧНО НАЛАШТОВАНІ КАДРИ!

Громадянам України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом та службу у військовому резерві, звертатися до військових комісаріатів за місцем проживання та до Кропивницького міського військового комісаріату за адресою:

м. Кропивницький, 25006

вул. В.Чміленка, 47. Контактний телефон: (0522) 36-12-92 або Петрівський районний військовий комісаріат: смт.Петрове, вул.Садова,45

О.В. Откидач т. 0962132554

С.В. Кицела т. 0982430070

тел.(05237) 9-70-29