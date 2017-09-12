Подяка за мужність

Керівники району поспілкувалися з учасниками АТО

За ініціативи голів рай- де ржадміністрації Сергія Завалія та районної ради Тамари Сакари днями відбулася чергова зустріч учасників АТО з представниками влади, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ, членами районного Центру допомоги учасникам АТО та працівниками районного військового ко-місаріату. Координатором зібрання виступила перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета.

Такі регулярні зустрічі допомагають представникам влади бути в курсі усіх проблем, які виникають у військовослужбовців, та дозволяють своєчасно надавати необхідну допомогу. Керівники району звернулися до ветеранів АТО, подякувавши їм за їхню мужність і за мир на Петрівщині. Сергій Володимирович і Тамара Вікторівна запевнили, що вони завжди відкриті до спілкування і зміцнення діалогу, а наразі хочуть особисто почути, які невідкладні проблеми виникають у захисників єдності України у мирному житті та спільно знайти шляхи для їх вирішення. Завдяки активності депутатського корпусу районної ради сьогодні багато рішень приймається на користь учасників АТО і їх сімей. Прийняті і діють відповідні районні програми, згідно з якими надається допомога на лікування, харчування дітей в школі, відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги, енергоефективні заходи тощо. За минулий рік було придбано дві квартири для дітей загиблих учасників АТО. Це стало можливим внаслідок взаємодії з сільськими та селищними радами, яка дає гарні результати.

Напередодні зазначеного спілкування було проведено зустріч з перевізниками у Петрівському районі, які щомісяця отримують компенсацію за проїзд громадян пільгових категорій з районного бюджету. Але усіх прикро вразила інформація, яку надали учасники антитерористичної операції, що, попри усі домовленості, все ж трапляються як водії, так і власники громадського транспорту, які відмовляються перевозити АТОвців на пільгових засадах. Відповідні служби отримали доручення розібратися з такими випадками, аби надалі подібних ганебних прикладів не траплялося.

Про роботу управління соціального захисту населення районної державної адміністрації в контексті взаємодії та підтримки ветеранів АТО розповіла начальник УПСЗН райдержадміністрації Валентина Сибіра. Вона ж детально зупинилась на питаннях статусу ветеранів війни, пільг та гарантій, належних їм за законом України.

Детальну інформацію про підтримку учасників АТО та членів їх сімей надала директор РЦССДМ Оксана Стулій.

Начальник Петрівського районного відділу Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області Наталія Бригілевич доповіла про процедуру виділення в районі земельних ділянок учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників антитерористичній операції, а також резервування земельних масивів для подальшої передачі у власність військово-службовцям, які беруть чи брали участь в антитерористичній операції.

Тож звітне зібрання дало зрозуміти, що соціальний захист воїнів та ветеранів АТО в нашому районі перебуває під пильною опікою влади , усі їхні проблеми вирішуються вчасно, надається кваліфікована допомога. У районі діють усі соціальні програми, розроблені на допомогу військовослужбовцям, передусім, ті, що стосуються працевлаштування , гідної заробітної плати та належних за законом пільг.

Олена Приходкова.