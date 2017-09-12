Поздоровляю Раїсу Іванівну Філіпенко із днем народження та дарую їй цього вірша

До уваги футбольних уболівальників!

У вівторок, 1 травня, 2018 року у Володимирівці на полі НТБ «Молодіжний», відбудеться матч 28-го туру чемпіонату України з футболу в Другій лізі між командами:

ФК «Інгулець» - ФК «Реал Фарма» (Одеса).

Початок гри – о 17.00.

А в середу, 2 травня 2018 року, в Петровому на стадіоні «Інгулець», відбудеться один з найважливіших для нашої команди поєдинків 31 - го туру серед команд Першої ліги. Зустрічаються

ФК «Інгулець» - ФК «Рух» (м. Винники)

Початок гри - о18.00

Запрошуємо петрівчан і гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.

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До уваги жителів Козацької територіальної громади!

Згідно з розпорядженням сільського голови Козацької сільської ради Наталії Лепської, від 02.04.2018 року за № 13Р у суботу, 28 квітня 2018 року о 10.00 годині призначено громадське обговорення в приміщенні кафе с.Козацьке щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади з центром в смт Петровому.

Козацька сільська рада

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Запрошуємо водіїв з власним авто для роботи в таксі. Диспетчер А.П. Горністова. Тел.: 067-357-68-08.

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Колодец чистим, углубляем, копаем сливные ямы. Ищем воду. Работаем с любой сложностью.

Тел.: 0950755286, 0980764525.

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Продам «Славуту» - люкс , 2006 року, інжекторна, газ - 4 покоління. Тел.:097-620-47-93 Горністова А.П.

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Шановні жителі району!

Кіровоградська дирекція ПАТ «Укрпошта» проводить прийом передплати на друге півріччя 2018 року. Перед-плату можна оформити у відділеннях зв’язку, а також у листоноші за місцем проживання.

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Запрошуємо на роботу начальника відділення поштового зв”язку. Тел.: 050-360-33-28, 097-616-70-52

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Загублений Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ІІІ-КР №035674, виданий на підставі рішення голови Петрівської державної адміністрації

15 травня 2001 р. кадастровий №3524981900:000:0598 на імя Тищенко Світлани Іванівни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

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