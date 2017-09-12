Поздоровляю Раїсу Іванівну Філіпенко із днем народження та дарую їй цього вірша

Випуск: № 17 (10034) Четвер, 26 квітня 2018 року

Трактори гудуть у полі,
Тож діждались ми весни,
А Ти сьогодні звіт складаєш
Перед Богом і людьми.
Сьогодні в Тебе славна дата,
Життя старалось долю слать -
Душею щедра і багата,
Що можна ще на це сказать?
Усіх Ти знаєш поіменно,
Даруєш нам світлі думки,
Ми ж Тебе любим й щастя зичим
Сьогодні й завтра, й навіки
Від щирого серця здоров’я бажаєм,
Не мила без нього година життя,
А з ним солов’іні пісні понад гаєм,
В здоров’ї - багатство і радість буття.

З повагою Іван Сердюк

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