Вітаємо

Випуск: № 17 (10034) Четвер, 26 квітня 2018 року

Від щирого серця вітіємо дорогу, милу, добру шанувальницю газети «Трудова слава» Філіпенко Раісу Іванівну з 88-ю весною.

Нехай зозуля тобі накує ще багато літ.

Хай доля твоя буде світла,
Хай щастя буде довгим і рясним.
Земля нехай дарує тобі здоров’я,
А небо - ясне сонце і мирну синь!

Любимо, поважаємо - друзі, сестри.

SocButtons v1.5