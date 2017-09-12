Сергій Кузьменко: Наше стратегічне завдання – будівництво і ремонт доріг

Цьогоріч на ремонт шляхів Кіровоградщина отримає майже мільярд гривень – таких коштів область на дорожну галузь ще не бачила. Автомобілістів обнадіюють – не лише лататимуть ями і відновлюватимуть покриття, а й завершуватимуть будівництво раніше розпочатих трас. Серйозне оновлення дорожної інфра-структури – одне зі стратегічних завдань влади на 2018 рік, наголошує очільник регіону Сергій Кузьменко.

Що зроблено?

Торік Служба автомобільних доріг області освоїла майже 700 мільйонів гривень на ремонтно-будівельні роботи різної складності. Цифра, констатують економісти, удвічі більша, за ту, що була у 2016-му. Завдяки стабільному фінансуванню вдалося реконструювати близько сотні кілометрів шляхів.

Серед основних здобутків минулоріч – з-поміж іншого ремонт траси «Знам’янка-Луганськ-Ізварине», продовження будівництва та відкриття об’їзної Знам’янки, відновлення частини місцевої дороги «Новгородка-станція Шарівка-Нова Прага», реконструкція шляхопроводу в Олександрії, а також облаштування двох нових і відновлення старого майданчиків габаритно-вагового контролю...

Торішню роботу дорожників Сергій Кузьменко назвав динамічною і висловив сподівання, що у 2018 році вдасться зробити більше.

– Так, після зими роботи у працівників Служби автодоріг регіону значно додалося. Але у 2017-му у нас була хороша позитивна динаміка – виконано удвічі більше робіт із будівництва та ремонту доріг, ніж позаминулого року. Це хороший показник, зробили чимало, рухаємося далі. Сподіваюся, у 2018-му буде ще більше зроблено, щоб на Кіровоградщині були якісні і головне безпечні дороги, – акцентував голова облдержадміністрації.

Що заплановано?

У найближчі тижні стартують роботи на миколаївській трасі – поточний середній ремонт відбуватиметься у рамках Кіровоградського і Компаніївського районів.

А до кінця квітня дорожники мають відновити шляхи державного значення.

– До 1 травня прем’єр-міністр поставив завдання відновити дороги державного значення і забезпечити проїзд шляхами іншого значення. Нині роботи на трасі «Київ-Умань» тривають. Наші дорожні служби працюють, погода цьому сприяє, маємо перші результати. Бачив роботи і на дорогах територіального значення. Просив би, щоб ми ефективно використовували фінансові можливості, які у нас є, на стратегічну мету – відновлення доріг, – наголосив Сергій Кузьменко.

Наразі в області на трасах державного значення працює 18 бригад. Зокрема, роботи тривають на дорозі «Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв» і ділянках шляхів «Стрий-Знам’янка», «Кіровоград-Запоріжжя», «Полтава-Олександрія».

Разом із тим до кінця травня Служба автодоріг області має завершити будівництво об’-їзної Знам’янки. У нинішньому році після тривалих робіт дорогу мають нарешті здати в експлуатацію.

Також на 2018-й пріоритетним напрямком роботи дорожників є покращення безпеки руху на шляхах. Зокрема мова йде про облаштування пішохідних переходів, модернізацію світлофорів, заміну тросових і бар’єрних огорож, а також інші кроки, покликані мінімізувати аварійність.

Чого чекають люди?

Згідно з результатами грудневого соціологічного опитування саме ремонт доріг жителі Кіровоградщини назвали одним із основних напрямків, у якому слід активно працювати обласному керівництву, нагадує керівник Центральноукраїнської со-ціологічної лабораторії, кандидат соціологічних наук Едуард Клюєнко.

– Серед запропонованих проблем люди виділили три основні, які обласному керівництву слід вирішувати першочергово, це – ремонти доріг, створення робочих місць і благоустрій територій, – коментує експерт і зауважує, громадська думка – це дзеркало, в якому відображається у тому числі й довіра до влади. – У спектрі названих проблем ми бачимо, що жителі Кіровоградщини помічають зрушення у цих напрямках. І це додає плюсів обласному керівництву.

Перспективи від уряду

На 2018 рік у планах урядовців виконати найбільші дорожні роботи в Україні з 2004-го. А за п’ять років, до 2022-го, – побудувати і відремонтувати майже сім тисяч кілометрів шляхів.

– У 2016 році я поо-біцяв, що ми зробимо дороги пріоритетом. І за цей рік ми побудували та відремонтували 928 кілометрів шляхів. У 2017 році – 2170 кілометрів доріг, – підкреслює прем’єр Володимир Гройсман. – Сьогодні йдеться про те, щоб за п’ять років повністю зшити країну якісними шляхами, щоб будь-які два регіональні центри з’єднувалися дорогами першої-другої категорії.

Олена Ярова.