Говорили про найнагальніші проблеми

Тривають об’їзди територій керівництвом району задля ознайомлення зі станом справ на місцях

Люди старшого та середнього віку пам’ятають пісню, в якій мова йде про фронтові дороги. Та вона цілком співзвучна з сучасністю, бо дороги України, за незначним винятком, нічим не кращі за фронтові, хоча за закопані в них мільярди гривень вже можна було б спорудити автобани до кожного найвіддаленішого села.

Як свідчать центральні засоби масової інформації, одна зі шведських фірм мала намір інвестувати кошти в будівництво автомобільних доріг в Україні, але її спеціалісти, ознайомившись зі станом наших доріг і технологією їхнього будівництва, були шоковані. Вони прийшли до висновку, що за великим рахунком, під час будівництва доріг загальноприйнятої технології взагалі не існує, бо вона не відповідає стандартам на жодному з етапів будівництва, як не відповідають стандартам і якість асфальту та інших компонентів, що повинні входити до складу дорожнього покриття.

Про катастрофічну якість доріг йшла мова на всіх зустрічах з активом місцевих громад, які проводять керівники району під час робочих поїздок в сільські і селищні ради. Говорили про це і на зустрічах в Йосипівці та Козацькому, які відбулися 11 квітня.

Сергія Завалія та Тамару Сакару супроводжували перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Геннадій Горбанець, головний лікар КЗ «Петрівський центр медико-санітарної допомоги» Геннадій Кім та завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Тетяна Волощенко.

Сільські голови Йосипівки та Козацького Іван Шульга та Наталія Лепська доповіли про хід виконання програм соціально-економічного розвитку та плани на найближче майбутнє.

Ці громади, хоча і невеликі, але достатньо потужні в економічному плані, тож мають непогані перспективи для розвитку. Йосипівська сільська рада, зокрема, тільки на підтримання доріг в більш-менш пристойному стані запланувала витратити 1,5 млн.грн. Запланували також провести ремонт водопроводу (вже замовлений проект), приміщення сільської ради та ряд заходів з озеленення довкілля. Громада регулярно надає субвенції на виконання загальнорайонних заходів, підтримку ряду ра-йонних комунальних закладів.

За це сільському голові та депутатському корпусу Йосипівської сільської ради висловив вдячність С.Завалій, підкресливши, що тільки так, об’єднаними зусиллями, можна вирішувати важливі питання.

Тамара Сакара також зазначила, що йосипівці дбають про свою територію, ефективно використовують кошти. Згадала і про найболючішу для всієї України проблему – стан доріг. Якби були нормальні дороги, то і реформи, які намагається запроваджувати уряд, не пробуксовували б, давали б відповідний економічний і соціальний ефект. Бо ж саме транспортна важкодоступність є головним гальмом реформ в освіті, охороні здоров’я, інших галузях.

На пропозицію Сергія Завалія активно включитися в діалог, задавати запитання, у відповідь почулося: «Допоки у нас головою Іван Васильович, запитань до керівництва району немає, бо все вирішуємо на місці!».

-Ваш сільський голова, дійсно, вміє сам працювати і організувати громаду на виконання нагальних проблем. Якщо сільський голова і місцеві депутати працюють ефективно, то наша функція – не заважати, – зауважив Сергій Володимирович.

Втім, запитання все ж-таки були. Вони здебільшого стосувалися медичного обслуговування, транспортного сполучення.

Геннадій Кім повідомив, що ні ФАПи, ні сільські амбулаторії закривати ніхто не планує. Вони, як і раніше, будуть надавати необхідну невідкладну допомогу жителям, а планову допомогу надаватимуть сімейні лікарі. Втім, проблемою є нестача кадрів, адже в кількох лікувальних закладах району бракує медичних працівників, а серед тих, що ще залишилися, багато людей передпенсійного і пенсійного віку. Певні перспективи поліпшення ситуації є: за рахунок коштів районного бюджету дві особи навчаються у вищих медичних навчальних закладах, для молодих спеціалістів, які прибули на роботу, вже придбані дві квартири.

Сергій Завалій додав, що кожна реформа повинна розпочинатися зі створення відповідної матеріальної бази, вирішення цілого комплексу питань. Це і транспортна доступність до населеного пункту, і забезпечення молодих спеціалістів житлом, достойною заробітною платою, хорошими умовами для роботи (відремонтований теплий ФАП чи амбулаторія з відповідним медичним обладнанням). А ще слід мати на увазі, що молоді спеціалісти матимуть бажання цікаво і змістовно проводити дозвілля та мати хороші умови для навчання і розвитку дітей.

У ході візиту керівники району оглянули Йосипівський фельдшерсько-акушерський пункт, де його завідуюча надавала консультації щодо процедури укладання договору з сімейним лікарем.

Важливим для жителів Йосипівки є питання автобусного сполучення. Щоб надовго не зупинятися на цій темі, варто зауважити, що Геннадій Горбанець за-пропонував цілком реальний механізм розв’язання проблеми, над яким і вирішили працювати.

На зустрічі з депутатами і працівниками Козацької сільської ради голова райдержадміністрації зауважив, що громада має відповідні ресурси для розвитку. Це і збільшення надходжень до місцевого бюджету, і те, що сільська рада звільнилася від боргового зашморгу перед Жовтоводським водоканалом… Район готовий допомагати територіям, фінансуючи загальнорайонні заклади і установи і надаючи точкову допомогу на виконання місцевих програм. Цьому сприяє угода про співпрацю з ПрАТ «ЦГЗК», підписана кілька днів тому, що діятиме в рамках районної програми «Майбутнє – спільна справа», участь в якій дає змогу розвивати території. У рамках програми розвитку сільської медицини заплановано відремонтувати Козацький ФАП, перепрофілювавши його у амбулаторію.

Тамара Сакара зауважила, що надзвичайно позитивним є те, що кардинально змінилися акценти у діяльності сільської ради – від проблеми боргів до ви-рішення питань розвитку громади. Вона відзначила, що сподівається на те, що через 2 – 3 роки село помітно зміниться на краще, бо тут ініціативна і дієва громада, яку хочеться підтримувати.

Проект реконструкції ФАПу ретельно вивчається, аби амбулаторія, дійсно, стала справді сучасним лікувальним закладом.

Тамара Вікторівна повідомила, що керівництво ра-йону має амбітні плани впродовж двох років повністю завершити ремонт центральної районної лікарні. Вже і зараз як лікарня, так і школи Петрівщини можуть позмагатися з відповідними закладами сусідніх Жовтих Вод за рівнем комфорту.

Це підтвердила і директор місцевої школи Лідія Гнатюк, яка визнає, що фінансування закладів освіти суттєво збільшилося, і сьогодні на порядку денному вже стоїть питання наповнення їхньої школи сучасними дошками, телевізорами в кожному класі. А крім того, хотілося б мати холодильну камеру, утеплити спортивну залу, товщина стін якої всього 10 см, встановити комплекс вуличних спортивних тренажерів. Тому заклад обов’язково братиме участь в конкурсі проектів «Майбутнє – спільна справа».

На закінчення сільський голова Наталія Лепська зазначила, що нинішній депутатський корпус сільської ради ініціативний, завзятий, тому працювати легко, а відтак переконана, що всі плани будуть виконані.

Після закінчення зустрічі в селищній раді Сергій Завалій і Тамара Сакара, разом з Геннадієм Кімом, оглянули приміщення Козацького ФАПу, яке підлягає реконструкції.

Анатолій РЯБОКОНЬ

На знімках: доповідають І.Шульга та Н.Лепська; С.Завалій і Т.Сакара оглядають Козацький ФАП.