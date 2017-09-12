Пам’ятаємо їх подвиг

Уже давно віддзвеніли Чорнобильські дзвони, а ми ще пам’ятаємо тих, хто пішов у вогонь, вони увійшли у стогін і душу, болем очорнену до дна! Імена цих мужніх героїв, які виявили жертовність, високий патріотизм, та ціною власного життя й здоров’я зупинили ядерну катастрофу, пам’ятає вся Україна. Першими до ЧАЕС приїхали 28 пожежників м.Чорнобиль, які вступили в нерівну боротьбу з атомною стихією, взяли на себе жар полум’я і смертоносний подих реактора. Було зроблено все можливе, щоб зупинити пожежу. До 5 год. ранку це все-таки вдалося зробити! Пожежники змінювали один одного, бо довго залишатися на місці аварії було неможливо. Майже всі вони віддали життя в тій боротьбі. Після них були тисячі інших героїв-ліквідаторів, в тому числі ій понад 150 мешканців Петрівського району, які ціною власного здоров’я, а інколи й життя зупинили «смертельного монстра», що непомітно вбивав усе живе.

Низько схиляємо голови перед усіма, хто пішов тоді в ядерний вогонь, вклоняємося тим, хто усвідомлено й мовчки жертовно віддав своє життя, виконавши найвищий синівський обов“язок перед рідною землею і рідним народом. Здоров”я Вам, благополуччя та довгих років життя!

Володимир Малюта, начальник Петрівського РС У ДСНС в області, підполковник служби цивільного захисту