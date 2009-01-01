До уваги жителів Козацької територіальної громади!

Випуск: № 8 (10025) Четвер, 22 лютого 2018 року

На виконання рішення сесії Козацької сільської ради від 16 лютого 2018 року, на 24 лютого 2018 року призначено громадські обговорення щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад з центром в селі Ганнівка. Початок обговорення:
в Зеленому Гаї – 9.00;
в Козацькому – 10.00;
в Олександро-Мар’ївці – 13.00.

Козацька сільська рада.

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