«Інгулець» розпочинає свій перший закордонний збір

Спортивні новини

Напевне, найголовніша новина минулого тижня, пов’язана з нашим клубом, це , те, що «Інгулець» вперше в своїй історії вирушив на закордонний тренувальний збір. Передбачається, що в Туреччині, де наша команда пробуде з 19 лютого по 6 березня, вона зіграє шість товариських контрольних матчів. Уже 21-го лютого суперниками «Інгульця» мають стати футболісти польської «Медзі» з міста Легніца - одні з лідерів Першого польського дивізіону (зараз посідають там четверте місце); 24 лютого наші хлопці поміряються силами з сербським ФК «Пролетер» з міста Нови Сад, столиці автономного краю Воєводіна. «Пролетер» є не такою відомою командою, як їх більш титуловані земляки з однойменного клубу «Войводіна», що виступає в сербській Суперлізі, однак в другій по силі Першій лізі Сербії посідає третю сходинку (так само, як і «Інгулець» в Україні), тож буде нагода порівняти, чий же чемпіонат сильніший – український, сербський чи польський. 26 лютого нашими суперниками мають стати футболісти казахської Прем’єр-ліги – ФК «Кайсар» з Кизилорди, наступного дня – 27 лютого – матч із земляками з Дніпра – СК «Дніпро-1» (для якого, до речі, цієї зими це вже буде другий турецький тренувальний збір). Другого березня «Інгулець» поміряється силами з лідером Другої словенської ліги, клубом «Мура» з міста Мурска-Собота і завершиться тренувальний збір «Інгульця» поєдинком ще з однією казахстанською командою – «Окжетпес» з міста Кокшетау (за радянської доби більше відоме нам під назвою Кокчетав).

Власне, коли читачі районки триматимуть цей номер в руках, їм уже, напевне, буде відомий результат зустрічі «Інгулець» - «Медзь», однак звіт про цей поєдинок, як і про матчі з «Пролетером» та «Кайсаром» ми зможемо підготувати лише в наступний номер, оскільки мусимо передати макет для друку ще до початку зазначеної гри.

До речі, маємо зазначити, що нашим клубом вивчається можливість здійснення прямих інтернет-трансляцій усіх перелічених поєдинків через Ютуб-канали, тож якщо це питання буде вирішено позитивно, матимемо змогу повболівати за наших хлопців в онлайн-режимі. Словом, слідкуйте за клубним сайтом, принаймні, якщо й не всі поєдинки, то, можливо, хоча б деякі з них таки з’являться в інтернет-мережі, про що на сайті «Інгульця» буде зроблено відповідне повідомлення.

А насамкінець кілька слів про справи нашої другої команди. В попередніх номерах ми розповідали, що «Інгулець-2», який зараз перебуває в стані докорінної реорганізації, проводить цикл контрольних поєдинків, у яких намагається оптимізувати як свій ігровий склад, так і тактичну та стратегічну модель гри, маючи на меті весняну частину першості провести більш переконливо, аніж це було у відверто проваленій літньо-осінній. І, здається (не хотілося б наврочити), що таки поступово вимальовується у Миколи Федорка команда, за якою нам спостерігати буде вже не так сумно, як ще два-три місяці тому. Ми вже зазначали, що, поступившись першоліговому «Кременю», «Інгулець-2» місцями все ж демонстрував доволі змістовну і привабливу гру. А вже в поєдинку з також першоліговим «Гірником-Спорт» наші хлопці з авторитетними опонентами змагалися майже на рівних, припустившись лише однієї результативної помилки в обороні, яка й дозволила більш досвідченим горішнеплавненцям вирвати мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Власне й помилкою дії нашої оборони під час результативної атаки гірників назвати складно, адже ті просто провели блискучу, майже бездоганну атаку, яка й увінчалася цим єдиним голом у звітному поєдинку.

Натомість вже останню свою гру з молодіжкою кропивницької «Зірки» (U-19) наші хлопці, нарешті, провели яскраво і впевнено, здобувши таку омріяну і таку довгоочікувану перемогу з переконливим рахунком 3:0. М’ячі на свій рахунок записали гравці, які поки що перебувають на перегляді, але з якими, напевне, таки буде підписано контракти - Михайло Унгурян та двічі Євген Баришников. А найголовніше, що наша команда показала досить цікаву і змістовну гру, тож на кількаденний перепочинок після другого тренувального збору відправилися з гарним настроєм.

Володимир Кіфенко.