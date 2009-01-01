Спортивна база «Інгульця» удосконалюється

Не секрет, що спортивні успіхи «Інгульця» (а входження до трійки найсильніших команд Першої ліги – це, безумовно, успіх) значною мірою стали можливими не лише завдяки якісній тренувальній та селекційній роботі. Домагатися таких високих показників команді дозволяють і чудові умови, створені на спортивній базі клубу. Умови, якими, до речі, можуть похвалитися далеко не всі вітчизняні професійні клуби. Але на досягнутому тут, схоже, зупинятися не збираються: інфраструктура «Інгульця» перебуває в постійному розвитку – удосконалюється та розширюється. Зокрема, нещодавно став до дії сучасний реабілітаційний комплекс, до складу якого увійшли сауна з басейном, душова кімната, приміщення зі спеціальними масажними кушетками, кімната для відпочинку. Психологічній релаксації сприяє і чудова підсвітка басейну, що заспокійливо впливає на футболістів, змінними кольорами та відтінками легких, м’яких тонів – від бірюзового до небесно-блакиттного чи ніжно-салатового.

До речі, у ті дні, коли відвідування сауни чи басейну не передбачене циклом спортивної підготовки, їх послугами можуть користатися, практично, усі жителі Володимирівки чи навіть гості села з довколишніх населених пунтів. Оскільки ціни на ці послуги досить демократичні, то охочих попаритися родинами чи невеличкими компаніями вистачає. Щоправда, про час перебування в реабілітаційному комплексі слід домовлятися заздалегідь, адже основне його призначення спрямоване саме на відновлення фізичних кондицій футболістів.

Володимир Кіфенко.

На знімках: сауна, басейн та допоміжні приміщення, зроблені за найвищими стандартами якості.