Вечір гарного настрою

За кілька днів до відзначення Міжнародного дня святого Валентина, який ще називають Днем закоханих, в районному Будинку культури відбувся концерт, присвячений цьому святу, яке особливо популярне серед молоді.

Концерт був веселим і цікавим, насиченим гумором, піснями і жартівливими сценками та інтермедіями. Розпочався він виступом учнів хореографічного відділення Петрівської дитячої музичної школи, які виконали композицію «Місячне сяйво».

Впродовж усього дійства господарями сцени були два «Купідони», ролі яких виконували А.Антипенко і А.Кравченко. Вони були і ведучими, і учасниками сценок, і співаками та музикантами. А в концерті взяли участь І.Рева, Ю.Рева, Ю.Біла, Д.Суліма, А.Ткач, А.Гибало, М.Марченко, Г.Борисова, В.Блоха, К.Карабилова, гурт «Неформат», О.Коваль, І.Синюк, К.Мовчан, І.Нестеренко, ВІА у складі: А.Антипенко, А.Кравченко, В.Блоха.

Глядачі змогли ви-пробувати удачу у розі-граші святкової лотереї, але головною нагородою для усіх став гарний настрій.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: дует у складі: Ю.Білої та Д.Суліми; гурт «Неформат»; сценка у виконанні О.Коваль, І.Реви, А.Антипенка; фінал концерту – на сцені всі учасники.