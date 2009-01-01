Мир на землі починається з родини

У рамках Міжнародної акції «16 днів активних дій проти ґендерного насилля», за підтримки районної державної адміністрації та за участю представників відповідних служб району, днями було організовано та проведено урочисту церемонію нагородження переможців районного конкурсу дитячого малюнка «Світ без насильства очима дітей».

Метою конкурсу було привернення уваги суспільства до прав дитини. Захід спрямований на виховання толерантної поведінки, високих моральних якостей та відповідального ставлення до оточення, популяризацію загальнолюдських цінностей, розвиток творчого потенціалу, виявлення та підтримку талановитих дітей.

Привітала учасників та вручила нагороди переможцям перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета.

У конкурсі дитячого малюнку «Діти проти насильства в сім’ї» взяли участь діти Петрівського району віком від 3 до 16 років. Перемогу у віковій категорії від 6 до 10 років здобули:

І місце - Артем Байзо, учень 1 класу Балахівської ЗШ І-ІІ ст., філії Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст.;

ІІ місце - Захар Лихоусенко, учень 3 класу Петрівської ЗШ І ст.;

ІІІ місце - Любов Даценко, учениця 3 класу Петрівської ЗШ І ст.

Переможці районного конкурсу дитячого малюнка «Діти проти насильства в сім’ї» у віковій категорії від 11 до 16 років:

І місце - Олександра Комишова, учениця 9 класу Петрівського НВО;

ІІ місце - Уляна Стець, учениця 6 класу Петрівського НВО;

ІІІ місце - Валентин Лінтур, учень 7 класу Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ст., філії Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст.

Переможці районного конкурсу дитячих творів-роздумів на тему «Моя родина без насильства»:

І місце - Юлія Титаренко, учениця 8 класу Володимирівської ЗШ І-ІІ ст., філії Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст.;

ІІ місце - Софія Черкас, учениця 8 класу Володимирівської ЗШ І-ІІ ст., філії Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст.;

ІІІ місце - Діана Копєйко, учениця 5 класу Володимирівської ЗШ І-ІІ ст., філії Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст.

Наприкінці зустрічі Тетяна Григорівна презентувала усім присутнім збірку дитячих творів «Моя родина проти насильства», а учениця Володимирівської ЗШ І-ІІ ст., філії Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст. Оксана Дарчук прочитала свій твір, який увійшов у число кращих, а отже також був опублікований у цій збірці.

Олена Приходкова.

На знімках: Валентин Лінтур отримує нагороду від Тетяни Панети; нагороджується Уляна Стець; спільне фото учасників конкурсу.