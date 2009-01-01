У вас є зайві гроші? «Лохотрон» допоможе вам їх позбутися

Замість передмови хочу нагадати, що останнім часом Україною прокотилася хвиля погромів залів ігрових автоматів, які законодавством оголошені поза законом. Та недобросовісні підприємці, пов’язані, як правило, з криміналітетом, знаходячи прогалини в законодавстві або ж заручаючись підтримкою корумпованих чиновників, продовжують свій чорний ігровий бізнес. Тому різні громадські формування беруть у свої руки справу наведення порядку, з допомогою бейсбольних біт та металевої арматури перетворюючи ігрові автомати на купу брухту. Ці методи, звичайно, незаконні, але учасники погромів кажуть, що вони стали реакцією на бездіяльність влади і правоохоронних органів, які не можуть чи не хочуть протидіяти тим, хто не шанує закони, дозволяють криміналітету грабувати людей.

Нещодавно і в Петровому, в самому центрі селища, напроти райдержадміністрації, з’явився заклад під назвою «Національна лотерея». Згідно з назвою, здавалося б, що тут повинні розповсюджувати білети «Лото-забава», «Спортлото», інших лотерей, офіційно зареєстрованих в Україні. Пункти розповсюдження цих лотерей діяли свого часу в районному вузлі зв’язку, приміщенні супермаркету «Оптовичок» і користувалися неабиякою популярністю.

Та виявилося, що назва розрахована на легковірних «лохів», бо насправді це салон ігрових автоматів, які в народі прозвали «однорукими бандитами». Ці «бандити», щоправда, вже більш сучасні, комп’ютеризовані, але не менш хижі, ніж їхні примітивніші попередники, бо ходять чутки, що дехто, спілкуючись з ними, вже встиг позбутися чималих сум грошей.

У багатьох виникає запитання: «Хто і чому дозволив комусь займатися видом діяльності, забороненої законодавством, адже вивіска салону не має нічого спільного з лотереєю, тим більше – національною?».

Не могла це байдуже спостерігати і Петрівський селищний голова Світлана Тилик, адже з нею ніхто не погоджував відкриття цього салону, а власник приміщення каже: «Здав його в оренду на цілком законних підставах, а що там буде – магазин, майстерня, склад чи ще щось, то справа орендаря». Тож Світлана Олександрівна відвідала названий салон разом з депутатами селищної ради, представниками громадськості і працівниками поліції. Вони ознайомилися з наявними в салоні документами, режимом роботи, умовами участі в іграх. Мінімальний розмір ставки становить 50 грн., працівниці салону кажуть, що траплялися навіть випадки виграшів, але інформацію про суми як виграшів, так і програшів вони розголошувати не мають права. Це і зрозуміло, адже, якщо люди знатимуть, що це звичайний «лохотрон», шанси на виграш у якому мізерні,і, що вирішивши сісти до монітора ігрового автомата, який нібито є монітором «миттєвої лотереї», варто бути готовим до того, що залишишся з порожнім гаманцем, то охочих «розбагатіти» стане набагато менше.

С.Тилик запевнила, що юридична служба селищної ради прискіпливо вивчить документи підприємства, яке обрало для себе назву «Національна лотерея», а насправді займається забороненим видом діяльності, і зробить все можливе, аби «прикрити лавочку», звернувшись, якщо буде потреба, до правоохоронних органів. Бо ж закон повинен бути єдиним для всіх.

До речі, про закон і про те, як його навчилися обходити недобросовісні ділки. Вони названий вище «лохотрон» назвали миттєвою лотереєю, вивівши таким чином цей вид діяльності поза межі закону про заборону ігрового бізнесу. Можна припустити, що тут не обійшлося без величезних хабарів на найвищому рівні і без лобіювання інтересів цього бізнесу на законодавчому рівні. У дозвільних документах підприємства «Магнум трейд ЛТД», яке є розповсюджувачем миттєвої лотереї, зазначено, що воно займається цим видом діяльності на підставі ліцензії Міністерства фінансів України №446 від 02.09. 2013 року. Тож це, виявляється, і є втіленням в життя гасла: «Жити по-новому»? Виявляється, що якщо ще за часів «бандитської» влади на державному рівні був наданий дозвіл грабувати нас серед білого дня, то постмайданна влада теж вважає, що бариги і надалі повинні процвітати? Тож і не дивно, що небайдужі громадяни беруться за наведення порядку по-своєму.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

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