Подяка

Випуск: № 8 (10025) Четвер, 22 лютого 2018 року

Від імені всіх жителів Балахівки висловлюю щиру подяку генеральному директору ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» Олександру Григоровичу Поворознюку за допомогу бригадою робітників з відповідною технікою в обрізці дерев на території селища та бажаю йому всіляких успіхів в роботі і сімейного благополуччя.

Олександр Коваленко, Балахівський селищний голова

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