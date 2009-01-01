Продається магазин-вагончик. Тел. 097-168-53-07.

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ПРОДАМ СІНО. Тел. 098-247-65-05.

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Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ.

Номера тел. для обьявления: 068-877-92-52;

095-453-22-60.

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Ремонтнi послуги

1) ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ роботу+матерiали зi знижкою до 25% . РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ. Перепланування, пiдвiснi стелi, гiпсокартон. Опалення, тепла пiдлога, водопровiд, каналiзацiя. БУДIВНИЦТВО - будинки, прибудови, павiльони, гаражi, навiси, альтанки. Банi, басейни. Ворота, паркани любой складностi. Доставка будматериалiв (098)4869252, (095)0867006

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Куплю мед бджолиний.

Без антибіотиків.

099-226-04-14.

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Постійно купуємо мед бджолиний. Швидкий розрахунок. Дорого.

050-939-19-18.

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Підприємство реалізовує племінних теличок, віком від 3 днів до 6 місяців 067-418-17-05.

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Куплю роги лося, оленя до 100 грн за 1 кг і старі роги сайгака. Тел. 096-676-23-34.

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Гарантийная мастерская ремонтирует:

стиральные машины, холодильники, телевизоры, компьютерную технику и многое другое. Пгт Петрово, ул. Каштановая, 8. 097-501-55-92.

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Втрачені державні акти: на право приватної власності па землю - серія Р2 № 481441, виданий сільським головою 01.09.2001 року, та на право власності на земельну ділянку - серія КР № 112438, виданий головою Петрівської РДА 24.02.2006 року на ім’я Онищенко Галини Павлівни, вважати недійсними.

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Загублений Державний акт на право приватної власності на землю - серія РЗ № 429404, виданий на підставі розпорядження голови Петрівської районної державної адміністрації від 13.05.2002 року № 218-р, на ім’я Кислої Марії Василівні, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

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Загублений додаток до диплома - серія К 17 № 084903, виданий 26 червня 2017 р. Криворізьким професійним будівельним ліцеєм на ім’я Іскри Андрія Володимировича, вважати недійсним.

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Українська пожежно-страхова компанія (УПСК) пропонує види послуг: страхування зброї, страхування майна та тварин, а також страхування життя. На страхування авто діють знижки до 20%, якщо більше п’яти одиниць ще + 5% знижки. Ми вас чекаємо в смт Петровому, в магазині «Мандарин» з 9.00 до 13.00 год. понеділок – п’ятниця.

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