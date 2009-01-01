Мамині пісні

Чечеліївська сільська рада – одна з кращих в нашому районі, та й далеко не остання на Кірово-градщині. Крім того, що вона досить потужна у фінансовому плані, характерна тим, що місцева громада активна, згуртована, до того ж її очолює дуже досвідчений керівник – Сергій Павлович Дяченко.

Його ентузіазм і наполегливість є рушійною силою втілення в життя всіх планів. Завдяки активній участі в різнома-нітних проектах і конкурсах виграли вже не один грант для розвитку соці-альної сфери. Варто згадати хоча б те, що Чече-ліївський ФАП є кращим в районі, та й інші об’єкти соціальної сфери на належному рівні.

Втім, С.Дяченко переймається й усіма іншими сферами життєдіяльності громади, в тому числі забезпеченням нормальної роботи культосвітніх закладів – Чечеліївського сільського Будинку культури, Олександрівського сільського клубу і сільських бібліотек.

Днями я побував в Олександрівському клубі і з упевненістю хочу зазначити, що він є справжнім осередком не тільки культури, а взагалі життя місцевої громади. Очолює культосвітній заклад Алла Міхалча, яка, разом з музичним керівником Олександром Костенком, забезпечує роботу кількох гуртків: театрального, вокального, художнього читання. Танцювальним гуртком керує Лілія Клепікова, а справжньою окрасою і гордістю не тільки олександрівців і чечеліївців, а й усієї Петрівщини є самодіяльний народний колектив – фольклорний ансамбль автентичного співу «Джерело», яким вже багато років керує Дарія Когут.

Олександрівка – дуже співуче село, тож тут завжди були гарні вокальні колективи, свого часу вважався кращим в ра-йоні вокально-інструментальний ансамбль, яким керував Володимир Хруль. Вокальний ансамбль, який виконував, здебільшого, народні пісні, створила ще в 1976 році Галина Михайленко, яка тоді працювала завідуючою клубом. Ансамбль успішно виступав на районній сцені, був переможцем оглядів і конкурсів. На його самобутність звернула увагу директор районного Будинку культури Ніна Остапова. Вона доклала чимало зусиль, щоб відшліфувати як виконавську майстерність, так і репертуар колективу, не раз бувала в Олександрівці, надаючи практичну допомогу в цій роботі. Великий успіх прийшов у 1991 році – колектив отримав почесне звання «Самодіяльний народний». Саме під час роботи над програмою на предмет здобуття цього звання і виникла назва колективу, яка дуже влучно відповідає його суті. Бо ж джерелом української культури є прадавні звичаї і обряди, духовні орієнтири українського народу, втілені в стародавніх народних піснях.

Нині «Джерело» є знаним не тільки в нашій області, а й далеко за її межами. Колектив не раз успішно представляв Кіровоградщину на різноманітних Всеукраїнських фестивалях і конкурсах, у 2016 році був запрошений для участі в телевізійній програмі «Фольк-music». Наприкінці минулого року, за результатами успішних виступів на обласному святі «Невичерпні джерела», яке проходило на території Онуфріївського району, районному фестивалі «Українська пісня єднає нас», обласному святі фольклору, виставці декоративно-ужиткового мистецтва «Калиновий розмай» в рамках Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», ансамбль підтвердив звання самодіяльного народного колективу.

Без «Джерела» не обходиться, звичайно, жоден місцевий захід. Востаннє колектив виступав на заході з нагоди новорічно-різдвяних свят, в якому брали участь учасники всіх гуртків клубу. Слід сказати, що виступи місцевих самодіяльних артистів завжди користуються великим успіхом, глядацька зала, як правило, переповнена, тому планують збільшити кількість місць в ній.

Аматорів надихає не тільки підтримка земляків-глядачів, їхні щирі оплески, а й ставлення керівника громади. С.Дяченко не шкодує коштів для поліпшення матеріальної бази культосвітніх установ. В клубі є відео-проектор, тож тут проводять сеанси перегляду кінофільмів. Є відеокамера для зйомок масових заходів, концертів тощо. Я із задоволенням переглянув названий вище захід і можу засвідчити, що він пройшов цікаво, на високому рівні. Є і хороша підсилююча апаратура, світломузична установка, ноутбук. Причому, Сергій Павлович, придбаваючи апаратуру, обирав не абияку, а лише якісну, придбали, зокрема, професійні мікрофони, а не найдешевші китайські. Тому і дискотеки, і концерти проходять на високому рівні. А ще ж варто згадати, що всі колективи забезпечені чудовими сценічними костюмами, яких придбали поки що на 40 тисяч гривень, і будуть замовляти ще.

- Він нам ні в чому не відмовляє, – зізнаються учасниці. Просили також зазначити, що допомагає їм не лише сільрада на чолі з С.Дяченком, суттєву допомогу і усіляку підтримку колективу надає і керівник ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» Олександр Поворознюк.

Завершуючи знайомство з роботою Олександрівського сільського клубу, я запитав у жіночок, учасниць «Джерела», які вже зранку зійшлися на чергову репетицію: що спонукає їх йти в клуб майже щодня, навіть в негоду?

- Ми не можемо без пісні жити. Приходимо сюди і забуваємо про всі негаразди та болячки. Співаємо пісні, які ще в дитинстві чули від мам і бабусь, хочемо, щоб вони залишилися в па-м’яті наших дітей та онуків, – почув у відповідь.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімку: учасниці ансамблю «Джерело».