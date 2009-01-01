Роман Штурмак: «Воліємо не поспішати»

Про роботу молодого очільника Луганської територіальної громади Романа Штурмака і проблеми, які йому доводиться вирішувати, ми писали минулого року. Але, побувавши днями в Луганці я, звичайно, поцікавився принагідно станом справ, його планами на найближче майбутнє.

- Працюємо спокійно, вирішуємо повсякденні питання, готуємося до весни, до масштабних робіт щодо благоустрою населених пунктів, - повідомив сільський голова. Для того, щоб вести цю роботу ефективніше і не залежати від сторонньої допомоги, плануємо придбати трактор МТЗ з необхідним устаткуванням – лопатою, шипорізом, причіпом. Тендерні процедури щодо придбання цієї техніки вже на завершальній стадії.

Навесні займемося впорядкуванням нового цвинтаря (старий привели до належного стану в минулому році), плануємо замінити всі вікна в ДНЗ «Сонечко», замовили документацію на бу-дівництво котельної в ДНЗ. Необхідно зрізати старі аварійні тополі на території села, для виконання цих робіт запросили підприємство з Олександрії, яке має відповідну ліцензію і обладнання. Зовсім недавно, наприкінці грудня минулого року, встановили дитячий майданчик з огорожею, щоб на його територію не забігали бродячі собаки і не забруднювали пісок послідом. Навесні завершимо його впорядкування.

- Романе Володимировичу, Ви згадали, що плануєте будувати котельню в ДНЗ «Сонечко». У зв’язку з цим хочу поцікавитися - чи є вже в сільраді містобудівна документація?

- Я розумію, що без неї на території сільради не можна вести капітальне будівництво, можна встановити хіба що модульну котельню. Але, якщо будувати, то краще капітально, тому цим питанням займаюся, містобудівна документація на стадії виготовлення.

- А що можете сказати про роботу з такими категоріями, як афганці, чорнобильці, учасники АТО, ветерани Другої світової війни?

- Є у нас 12 чорнобильців, 4 афганців, учасники АТО. З усіма працюємо, не забуваємо про них, але найбільша увага – ветеранам війни, яких у нас залишилося двоє – Василь Олексійович Плюкало і Василь Іванович Холод. Допомагаємо їм у вирішенні побутових умов, їх регулярно відвідують медичні працівники, со-ціальний робітник.

- А хто допомагає вам у вирішенні проблем громади?

- В міру можливостей допомагають і базове господарство, й інші сільгосптоваровиробники та підприємці. Не можу не згадати про співпрацю з керівником ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» Олександром Поворознюком. Хоча він орендує на нашій території зовсім небагато землі – близько 200 га, та не відмовляє в допомозі, особливо в ремонті доріг, для чого надає відповідну техніку.

- А яке ваше ставлення до добровільного об’єднання громад?

- Чесно кажучи, обережне. Поки що не бачу вагомих «плюсів», які б переважали над «мінусами». Увійшовши до складу Петрівської об’єднаної громади, ми будемо на її периферії, за 25 кілометрів від центру. Тож про оголошені нормативи прибуття, наприклад, пожежників не варто і говорити. Знаємо також і про багато інших негативних або незрозумілих факторів, а також негативний досвід діяльності громад, які вже об’єдналися. Тому не будемо поспішати.

- Що хочете сказати на завершення нашої розмови?

- В кожній сільській раді відбуваються певні зміни, люди працюють, намагаються ефективно вирішувати місцеві проблеми. Я спілкуюся з іншими очільниками територіальних громад і хочу сказати, що молоді люди, яким односельці висловили довіру, намагаються довести своїм виборцям, а також більш досвідченим колегам, що ми також вміємо працювати, маємо свою думку на процеси, які відбуваються в державі. Тож і надалі будемо дбати про інтереси відповідних громад, виправдовувати висловлену нам довіру.

- Ну що ж, можу Вам побажати тільки успіху на обраному нелегкому шляху.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: Р.Штурмак на робочому місці; новий дитячий майданчик чекає на юних луганчан.