Масляні гостини

Масляна є одним з найстаріших свят слов’янських народів. Її святкували наші предки задовго до появи християнства та освячення князем Володимиром Київської Русі. Саме тому це свято вважається язичницьким, адже колись люди таким чином віддавали данину богу сонця Ярилу. Звідси і пішла традиція спалювати опудало. Існувало повір’я, що так люди відганяють зиму і закликають весну.

Назва свята «Масляна» (М”ясопустний або Сирний тиждень) пов’язана з тим, що в тиждень перед Великим постом з раціону харчування виключаються м’ясні продукти, а ось молочні ще вживати можна, як і традиційні складові для приготування млинців: молоко, яйця, масло, сметану. У народі це свято асоціюється зі смачними печеними млинцями та веселими гуляннями. Саме рум’яні млинці своєю круглою формою асоціюються у людей із сонцем. Мета таких гамірних масових заходів полягає в тому, щоб розбудити весну від сну і прогнати геть зиму.

Дані традиції дійшли і до наших днів. Перед майбутнім постом у масляний тиждень в оселях панує достаток найрізноманітніших смаколиків, головними з яких, традиційно, готуємо млинці. Гарні господині на масляному тижні печуть їх щодня, а особливо багато їх готують, починаючи з четверга. Різноманітні рецепти млинців були і є таємницею кожної господині і передаються через покоління. У кожної газдині є свої фірмові інгредієнти, але, в основному, млинці печуться на основі пшеничного, вівсяного або кукурудзяного борошна. У тісто додають різні продукти: вершки, масло, яблука, ікру, гарбуз або картоплю. Звичай полягав у тому, що перший спечений млинець був за упокій усіх померлих родичів. Його традиційно віддавали убогим або залишали на підвіконні.

Традиційні святкові гуляння були і в нашому районі. За підтримки голови райдержадміністрації Сергія Завалія та голови районної ради Тамари Сакари, а також за активної участі представників сільських та селищних рад, структурних підрозділів райдержадміністрації та районної ради, територіальних підприємств та установ, свято було організоване і проведене працівниками Петрівського БК.

Розпочалися масові гуляння у районному Парку відпочинку урочистими словами керівників району Сергія Завалія та Тамари Сакари, які привітали усіх учасників та гостей«Масляних гостин». Довкола Парку відпочинку були розташовані намети з тематичною продукцією: млинцями з найрізноманітнішими начинками, варениками, узварами, пирогами, караваями, глінтвейном, гостей частували польовою безкоштовною смачною кашею та чаєм. Працювала виїзна торгівля, вистачало й смаколиків для малечі, зокрема, дітлахи з задоволеннями ласували солодкою ватою. Усі учасники змагалися за призи у номінаціях: «Млинець-гігант», «Різноманітність оригінальної начинки для млинців», «Мій глінтвейн».

Веселою, різноманітною і цікавою виявилася концертна програма свята, у якій взяли активну участь учні Петрівської ДМШ та аматорські колективи Петрівського БК, Новостародубського, Водянського, Луганського, Володимирівського, Олександрівського та Іскрівського СБК. Глядачі мали можливість переглянути гумористичні мініатюри, послухати веселі пісні та театралізовані вистави.

Незабутніми залишились і конкурси для малечі, проведені педагогами ДЦЮТ. Дуже весело відбулася квест - гра для чоловіків «Зліпи вареник з сиром». Цікавою була і фотовиставка домашніх улюбленців біля кінотеатру.

Усі переможці отримали призи, а учасники та гості - незабутні враження.

На завершення свята традиційно спалили опудало Зими в очікуванні швидкого приходу Весни з її теплом, сонцем і буйною зеленню.

Олена Приходкова.

На знімку: фрагмент театралізованого обряду у виконанні працівників РБК.