До новорічного столу

Запікаємо в духовці птицю з яблуками

Що приготувати на новорічний стіл, щоб гості залишилися ситі, задоволені і здивовані вашими кулінарними талантами? Звичайно, головною прикрасою святкового столу незмінно залишається м’ясна страва. Ми пропонуємо не відходити від традицій і приготувати курку, запечену в духовці з яблуками під дивним натуральним пряним соусом.

Такий рецепт приготування птиці досить економний і корисний, адже в ньому для маринування м’яса не використовується майонез, а тільки натуральні продукти і спеції.

Крім того, птиця маринується заздалегідь, а значить, залишиться в запасі достатньо часу, щоб приготувати на новорічний стіл решту страв: гарнір, салати, нарізку, закуску. Для такої курки чудово підійде картопляний гарнір.

Інгредієнти:

- 1,7-2 кг курки,

- 300 г яблук,

- 1 лимон,

- 1 невелика цибулина,

- 3 зубки часнику,

- 120 г олії,

- 1 ст. ложка цукру,

- 2 ст. ложки гірчиці,

- 3 ст. ложки спецій для курки: кориця, паприка, коріандр, куркума, імбир, чилі, гвоздика, мускатний горіх, чорний перець,

- 2-3 ст. ложки крупної солі.

Спосіб приготування:

Курку гарненько помийте і обробіть, видаливши пір’я, обсушіть. Два зубчики часнику пропустіть через часничницю. З лимона вичавіть сік.

Олію змішайте із гірчицею і збийте блендером до стану майонезу. Додайте інші інгредієнти: подрібнений часник, лимонний сік, спеції, цукор, сіль і гарненько перемішайте. Отриманою сумішшю ретельно обітріть курку зовні і всередині, оберніть її харчовою плівкою і відправте у холодильник на 8 годин або на ніч.

Яблука помийте, розріжте на кілька частин, почистіть від насіння. Цибулину розріжте на 4 частини. Часник поріжте на великі шматочки.

Всередину промаринованої курки покладіть часник, цибулю та яблука. Курку зашийте товстою ниткою, щоб у процесі випікання з неї нічого не вивалилося. Зв’яжіть ниткою ніжки, укладіть або також зв’яжіть між собою крильця, щоб вони не обгоріли під час випікання.

Підготовлену курку викладіть на деко. Його необов’язково змащувати, оскільки з курки виділиться достатня кількість жиру. Відправляйте деко у розі-гріту до 200°С духовку на 2 години. Кожні 20-30 хвилин поливайте курку накопиченим на деку соком і жиром - так вона краще покриється золотистою скоринкою.

Питання, що приготувати на новорічний стіл, вирішено! Готову запечену курку перекладіть на велику тарілку, не забудьте зняти всі нитки, прикрасьте зеленню, порізаними овочами, яблуками, виноградом.

Приємного апетиту і щасливого Нового року!

Салат «Соняшник»

Інгредієнти:

- куряче філе - 300 г,

- печериці (свіжі або мариновані - 200 г,

- яйця - 3 шт.,

- кукурудза консервована - 1 банка,

- маслини без кісточок - 1 банка,

- цибуля порей - 1 шт.,

- морква - 200 г,

- чіпси - одна велика упаковка,

- майонез - 250 г

- спеції - за смаком.

Як приготувати салат «Соняшник»:

1. Відваріть до готовності моркву в шкурці, остудіть, очистіть і натріть на середній тертці.

2. Курку наріжте невеликими шматочками і під-смажте на олії до повної готовності, посипавши сіллю або карі. За бажанням м’ясо можна відварити в підсоленій воді і тільки тоді нарізати.

3. Відваріть яйця, остудіть, очистіть і натріть на тертці.

4. Подрібніть мариновані гриби, а якщо взяли сирі шампіньйони, то спочатку посмажте їх разом із цибулею.

5. Наріжте півкільцями цибулину порей.

6. Коли всі продукти підготовлені і холодні, можна викладати салат. Візьміть широке блюдо і шарами укладіть продукти, змащуючи кожен майонезом у такій послідовності: птиця, морква, печериці, цибуля, яйця, кукурудза.

7. Декор салату - це відповідальний крок. Тому роз-ріжте маслини навпіл упоперек і викладіть їх поверх кукурудзи, повністю її закриваючи. По колу страви викладаються чіпси у вигляді квіткових пелюсток. Можна додати рубану зелень або цілі гілочки кропу чи петрушки.

Салат «Гранатовий браслет»: класичний рецепт

Уже давно вишуканий и багатослойный салат «Гранатовий браслет» завоював лидируючі позиції на святкових столах. А в Новому році він буде особливо популярним завдяки насиченому коштовному рубіновому кольору граната і солодким вкрапленням.

Кухня – місце для експериментів. Якщо взяти ошатність оформлення «Гранатового браслета» і, залишивши недоторканою оболонку, почаклувати над вмістом,прибравши з рецепта усі овочі та м’ясо, ви отримаєте новий цікавий смак.

Такий варіант «Гранатового браслета» виходить більш легким та освіжаючим і особливо сподобається любителям сиру – ви навіть можете використати декілька сортів сиру. А якщо замість майонезу узяти сметану – вийде більш ніжний смак. Аби позбавити гостей необхідності «хрумкати» кісточками, бажано вибрати сорти гранатів без кісточок або з м’якими кісточками.

«Гранатовий браслет»

Інгредієнти:

- 1 гранат,

- 300 г сиру,

- 5 яєць,

- 1 кисло-солодке яблуко,

- 100 г грецьких горіхів,

- 70 г родзинок,

- 1 зубок часнику,

- 1 ст. ложка лимонного соку,

- 3 ст. ложки майонезу,

- Сіль за смаком.

Приготування:

1. Яйця зваріть вкруту, остудіть, почистіть і дрібно поріжте.

2. Родзинки залийте теплою водою на 20 хвилин, потім промийте і обсушіть.

3. Горіхи підсушіть на сковороді, очистіть від лушпа-йок і трохи подрібніть.

4. Вилучіть зерна з граната.

5. Сир потріть на крупній тертці.

6. Часник пропустіть через часничницю.

7. Насамкінець підготуйте яблуко. Очистіть його від шкірки й серцевини, потріть на крупній тертці і збризніть лимонним соком, щоб воно не потемніло.

8. Тепер переходьте до формування салата «Гранатовий браслет». В центр блюда поставте склянку. Навколо неї викладіть шар тертого сиру, змажте ма-йонезом, потім шар яєць і часнику, злегка підсоліть и також змажте майонезом. Посипте тертим яблуком. Далі підуть горіхи, а згори родзинки , також перемащені майонезом.

9. Поверх усього салата викладіть зерна граната. Акуратно витягніть склянку. Дайте салату настоятися 2 години.

10. Салат «Гранатовий браслет» готовий. Подавайте його на новорічний стіл.

Смачного і щасливого Нового року!