Куточок поезії

Передноворічне

До січня мить, а снігу все нема,

Дощі, здається, вже не знають міри,

На землю впало небо темно-сіре,

І сонний день втікає крадькома.

Неквапно вечір берегом пройде,

В парку присяде на старій лавчині,

Похукає в свої долоні сині,

Та сил, щоб їх зігріти, не знайде.

Зненацька лютий вітер налетить,

Удариться об клена мокрі груди,

Отак до ранку тут шуміти буде.

Немає снігу. А до січня мить.

* * *

Як же так сталося, друже?

Що то за доля, брате?

Лапою у калюжі

Місяця розважати.

Щирість така, їй – Богу,

Погляд такий відвертий.

Носом утнувшись в ногу,

Ласки чекає вперто.

Очі – вуглинки наче,

Куцим хвостом вихляє.

Ах, ця душа собача,

Вірності меж немає.

Григорій Василів.