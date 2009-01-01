Шановні жителі сіл Червонокостянтинівка, Краснопілля, Новопетрівка та Баштине!

Щиро вітаю вас та ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим!

Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2018 рік був прожитий недарма. Цей рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершеннями. Він подарував нам радість зустрічей і відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід.

Зичу вам свіжих сил для нових звершень, творчих успіхів у професійній діяльності, родинної злагоди та тепла, добробуту, вірних та надійних друзів у добрих справах!

Катерина Галуган, депутат районної ради