Шановні освітяни та всі жителі Петрівщини!

Напередодні радісних і світлих свят Нового року та Різдва Христового прийміть наші сердечні поздоровлення!

Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров’я, людського щастя, світла і тепла! Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радості, миру і злагоди, щедро обдаровує вас і ваших рідних добром і достатком. Хай зігрівають серце тепло людської подяки за добрі справи, зроблені вами.

Наталія Гавриленко, начальник відділу освіти райдержадміністрації,

Людмила Горбанець, голова районної профспілкової організації працівників освіти