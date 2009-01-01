Дорогі земляки сіл Козацького, Олександро-Мар’ївки, Зеленого Гаю та Ланів!

Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Напередодні новорічних свят хочу побажати, щоб у кожну вашу оселю завітав Дід Мороз і виконав ваші найзаповітніші бажання. Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду та впевненість у майбутньому. Успіхів вам та удачі у всіх ваших справах! Нехай здійсняться у Новому році усі ваші мрії та сподівання!

Зичу вам міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя!

Наталія Лепська, Петрівський сільський голова