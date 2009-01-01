Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ПСП «Зарічне»!

Новий 2018 рік – прекрасне казкове свято – із запахом ялинки, вибухами хлопавок, смаком шампанського. І в цю казкову ніч хочеться побажати, щоб усі бажання, загадані під бій курантів, обов’язково збулися. Нехай проблеми та турботи не торкнуться вас і ваших близьких, будинок буде наповнений щастям і веселим сміхом, а новонароджене Дитя Господнє зішле благословення, яке супроводжуватиме вас у щоденному житті, незламну силу духу, зміцнюватиме вашу впевненість у щасливому майбутньому України.

З повагою ПСП «Зарічне»