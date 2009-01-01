Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ПП «Дружба»!

Вітаю вас із наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаю усім любові та турботи близьких людей, посмішок друзів та сімейного затишку!

Нехай Новий 2018 рік буде щедрим для вас на цікаві плани та творчі успіхи, принесе із собою смак нових перемог, впевненість у правильності обраної мети та енергію для її досягнення.

Дякую за плідну співпрацю та сподіваюся на її успішне продовження у наступному році.

Щастя усім та міцного здоров’я! З Новим роком та Різдвом Христовим!

Віталій Волков, генеральний директор ПП «Дружба»