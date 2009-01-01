Шановна громадо!

Щиро вітаю вас і ваші родини з Новим 2018 роком та Різдвом Христовим!

Прийдешній рік хай буде світлим і щасливим, а в рідній Україні панують мир і добробут.

Хай з вами завжди будуть вірні друзі, удача й успіх, а в домі – світло та радісно від любові і добрих новин. Нехай здійснюються ваші задуми, і наш мальовничий степовий край багатіє на радість усім, хто трудиться для його блага. Безмежного вам добра і щастя, миру і злагоди, оптимізму і наполегливості.

А Різдвяна зоря нехай запалить у ваших серцях вогонь віри, любові і надії.

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова.