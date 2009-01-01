Шановні жителі Петрівщини! Дорогі друзі!

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиро вітаємо вас та ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаємо, щоб 2018 рік став синонімом успіху, радості, благополуччя.
Щоб у вашому житті була гармонія, а негаразди оминали вас та ваші сім’ї, щоб вир сучасного життя, попри всі його проблеми та виклики, залишив місце для справжніх почуттів, емоцій, мрій!
Нехай Різдво Христове осяє вас радістю і любов’ю, сповнить духовною наснагою!
Бажаємо усім міцного здоров’я, сімейного благополуччя, невичерпних сил та енергії, нових творчих здобутків на благо України!
Сергій Завалій, голова райдержадміністрації
Тамара Сакара, голова районної ради