Шановні жителі Петрівщини! Дорогі друзі!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Щиро вітаємо вас та ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаємо, щоб 2018 рік став синонімом успіху, радості, благополуччя.

Щоб у вашому житті була гармонія, а негаразди оминали вас та ваші сім’ї, щоб вир сучасного життя, попри всі його проблеми та виклики, залишив місце для справжніх почуттів, емоцій, мрій!

Нехай Різдво Христове осяє вас радістю і любов’ю, сповнить духовною наснагою!

Бажаємо усім міцного здоров’я, сімейного благополуччя, невичерпних сил та енергії, нових творчих здобутків на благо України!

Сергій Завалій, голова райдержадміністрації

Тамара Сакара, голова районної ради