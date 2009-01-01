Дорогі земляки!

Від усього серця вітаю вас із казковими і світлими святами – Новим Роком та Різдвом Христовим!

Ці свята ми завжди зустрічаємо з найкращими сподіваннями, адже піднімаємося ще на одну сходинку часу і вдивляємося у нові далі.

Озирнувшись, можна сміливо сказати, що 2017 рік був прожитий не дарма - швидкий, по-сучасному мобільний, результативний, насичений важливими для кожного з нас подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершеннями.

У Новорічну та Різдвяну ночі ми всі поринаємо в добре знайому з дитинства казку та нові мрії. Тож нехай чарівні зимові свята подарують вам радісний настрій, приємні зустрічі та здійснення найзаповітніших мрій. І хай Новий рік стане для всіх нас роком добрих змін, а для України – роком зміцнення державності, со-ціально-економічного зростання, духовного оновлення.

Давайте разом, спільними зусиллями в мирі та злагоді будувати європейську державу. Нехай кожен із нас пишається своїм корінням.

Бажаю вам, щоб Різдвяні свята були радісними, а рік новий – багатим на успіхи. Щедрою на здобутки нехай буде життєва дорога, а в родині завжди панують злагода, любов і достаток. Здоров’я, натхнення та Божого благословення вам і вашим рідним!

З повагою, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко