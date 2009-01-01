Служба 101 застерігає!!!

З жовтня по грудень 2017 року в загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах, закладах охорони здоров’я та закладах культури проводяться перевірки стану техногенної та пожежної безпеки з метою виконання розпорядження КМУ від 20 вересня 2017 року № 643-р «Деякі питання державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки». А також планові перевірки управління соціального захисту населення у Петрівському районі.

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області