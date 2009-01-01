Передноворічний подарунок

Нещодавно Зеленська сільська рада зробила членам своєї громади гарний і довгоочікуваний подарунок – придбала за кошти місцевого бюджету автобус, який передала на баланс комунального підприємства «Комунсервіс». Автобус буде використовуватися для підвезення учнів місцевої школи, налагодження регулярного сполучення з районним центром, Жовтими Водами, інших потреб громади.

В даний час тривають процедури щодо оформлення ліцензії на пасажирські перевезення, узгодження і затвердження маршрутів тощо. Таким чином, ще один населений пункт ра-йону став ближчим до Петрового.

Анатолій РЯБОКОНЬ.