Для шестирічних дітей початок шкільного навчання – це час, коли дитина захоплюється та розчаровується, перемагає і зазнає перших поразок. На малюків обрушується лавина інформації, яку маленькій голівці потрібно переосмислити, а це вимагає великого розумового і фізичного напруження. Батькам, педагогам, вихователям, шкільним психологам потрібно пам’ятати про це і докладати всіх зусиль, щоб допомогти дітям справитися з таким навантаженням. Адже, багато в чому, саме від дорослих залежить, за яким шляхом піде розвиток школяра у найближчі роки. І чим тіснішою буде співпраця школи і сім”ї, тим успішніше відбуватиметься адаптація шестирічних першокласників до шкільного життя. Одним із видів такої співпраці є родинні свята. Діти з нетерпінням чекають святкового дійства, якщо знають, що в ньому візмуть участь і їхні батьки.

Саме такий виховний захід під назвою « 100 днів у школі» відбувся нещодавно у Володимирівській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів. Це свято стало першим підсумком адаптаційного періоду для першокласників. Діти співали, розповідали вірші, змагалися в інтелектуальному конкурсі. А наостанок на всіх чекав солодкий сюрприз, який підготував батьківський комітет.

Валентина Гирик, вчитель початкових класів Володимирівської ЗШ.

На знімках: учні 1 класу Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, філії Ганнівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів.