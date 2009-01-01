Цікаві факти про Фінляндію

Столиця Фінляндії, Гельсінкі, щорічно займає перші рядки в рейтингу кращих міст світу. У 2011 році місто зайняло 1-е місце.

Чисельність населення Фінляндії складає близько 5 млн. осіб.

У Гельсінкі назви вулиць на табличках пишуть на двох мовах - фінській та шведській, тому що в країні дві офіційні мови: фінська і шведська.

Сама назва Фінляндії - Suomi - перекладається як «країна боліт».

У Фінляндії найчистіша в світі вода - водопровідну воду можна пити прямо з-під крана в будь-якому регіоні країни.

У Фінлянлії 179500 островів.

Як відомо, фіни дуже люблять сауну їх налічується близько 2 млн (при чисельності населенні - 5 млн осіб). Тут уже 12 років проводиться щорічний конкурс зі спортивної сауни - хто довше пробуде в сауні при температурі 110 градусів за Цельсієм. Неодноразово учасники конкурсу гинули.

На вулиці (і влітку, і взимку) ви можете зустріти фіна, що йде з лижними палицями в руках. Цей вид «спорту» називається північна ходьба, а лижні палиці при ходьбі дають більше навантаження для тіла.

Щорічно у Фінляндії проходять змагання з метання мобільних телефонів.

У фінського Санта-Клауса - Йолупукі (в пер. - «різдвяний козел») - є паспорт із зазначенням дати народження «давним давно», свій робочий офіс і навіть молода дружина Йолуморі (в пер. - «бабуся Різдво»). У Фінляндії безкоштовна освіта як для громадян країни, так і для іноземців.

Навчання в багатьох університетах ведеться англійською мовою.

Фінська економіка входить в трійку найбільш конкурентоспроможних економік світу.

Nokia - фінська компанія.

Фіни соро-м’язливі і закриті люди, але варто позна-йомитися з ними трохи краще, і вони будуть більш усміхнені й відкриті.

У Фінляндії зустрічаються ну дуже повільні люди.

За статистикою, фіни п’ють найбільше кави в світі.

У Фінляндії не прийнято залишати чайові. Вони, зазвичай, включені у вартість товарів і послуг.

Коли у фінів весілля (особливо якщо влітку), вони орендують машину з відкидним верхом в стилі Елвіса, прив’язують до бампера консервні банки і їздять - гримлять, кола намотують.

Фінський чоловік може спокійно займатися прибиранням у будинку, оскільки не вважає, що це «бабська» справа.

У багатьох маленьких містах є світлочутливі світлофори. Якщо вночі ви їдете по дорозі, навколо немає машин і на світлофорі червоний - просто мигніть фарами дальнього світла, і світлофор увімкне зелений.

Фінляндія визнана найдемократичнішою державою з найнижчим рівнем корупції в світі.

За максимальним числом користувачів інтернету Фінляндія занесена в «Книгу рекордів Гіннеса».

Початкова і середня освіта Фінляндії вже кілька років лідирує в світовому рейтингу якості освітніх систем; фінські школярі займають кращі місця в міжнародних перевірках знань.

Система оцінок і домашніх завдань для дітей з’являється тільки в старших класах.

Фінські школярі здають тільки один обов’язковий іспит у віці 16 років.

93% жителів країни закінчили середню школу.

66% жителів країни продовжують навчання в коледжі.

Всі вчителі шкіл мають магістерський ступінь і високий со-ціальний статус.

Фінляндія - унікальний водний край 188 000 озер і 650 річок покривають 10% всієї площі країни. У північній частині країни сонце не сідає 73 дні, результатом чого є білі ночі.

Фінляндія належить до європейських країн з невисокою щільністю населення. На 1 кв. км. проживає в середньому 16 осіб.

У Фінляндії дуже високі податки, причому, чим більший доход, тим вищий податок.

Суми штрафів за порушення ПДР у Фінляндії також безпосередньо залежать від рівня доходів водіїв, але фінські водії схиблені на безпечній їзді і дотриманні правил, тому штрафи тут отримують рідко.

На вулицях міст, особливо це стосується північних районів країни, можна побачити зайців і навіть іноді оленів.

За статистикою 90% жителів Фінляндії до-віряють поліції і це найвищий рівень довіри у світі.

Фіни, разом з італійцями, мають найтривалішу в Європі відпустку, яка становить 9 тижнів.

Підготувала Олена Приходкова.