СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ у січні–жовтні 2017 р.

Населення. На 1 жовтня 2017р. в районі проживало 23,8 тис. осіб.

За січень–вересень 2017р. чисельність населення скоротилася на 271 особу.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2017р. становила 283 особи.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у III кварталі 2017р. становила 5689 грн, що на 5,7% менше середнього рівня по області.

Капітальні інвестиції. За січень–вересень 2017р. підприємствами та організаціями району освоєно 224,2 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 5% від загальнообласного обсягу.

Сільське господарство. За січень–жовтень 2017р. індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 100,6%.

Промисловість. У січні–вересні 2017р. підприємствами ра-йону реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7 млн.грн.

Будівництво. За січень–вересень 2017р. у районі прийнято в експлуатацію 71 м2 загальної площі житла, що на 82,3% менше ніж за січень–вересень 2016р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–жовтень 2017р. перевезено 18,5 тис.т вантажів, що на 61,4% менше ніж за січень–жовтень 2016р., вантажооборот зменшився на 61,5% і склав 3,8 млн.ткм.

Перевезено 151,8 тис. пасажирів, що на 32,9% менше, ніж за січень–жовтень 2016р., пасажирооборот зменшився на 39,4% і склав 10,4 млн.пас.км.

Головне управління статистики у Кіровоградській області