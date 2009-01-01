Повідомлення про початок процедури громадського обговорення пропозицій щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад

Відповідно до статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Петрівського селищного голови надійшла пропозиція не менш як третини депутатів від загального складу Петрівської селищної ради сьомого скликання щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, а саме - створення Петрівської селищної об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у селищі міського типу Петрове.

З метою отримання від членів Петрівської територіальної громади пропозицій і зауважень щодо добровільного об’єднання територіальних громад, відповідно до Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням Петрівської селищної ради сьомого скликання від 24 жовтня 2016 року №323/7 «Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань, добровільного об’єднання територіальних громад», проводиться громадське обговорення.

На громадське обговорення вноситься пропозиція депутатів Петрівської селищної ради сьомого скликання щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад.

Перелік територіальних громад, із зазначенням відповідних населених пунктів, яким пропонується добровільне об’єднання:

Іванівська сільська рада (с. Іванівка);

Богданівська сільська рада (с. Богданівка, с. Солдатське, с. Мала Ганнівка);

Водянська сільська рада (с. Водяне, с. Маловодяне, с. Сабадашеве);

Петрівська сільська рада (с. Козацьке, с. Лани, с. Олександро – Мар’ївка, с. Зелений Гай);

Зеленська сільська рада (с. Зелене);

Луганська сільська рада (с. Луганка, с. Братське);

Червонокостянтинівська сільська рада (с.Червонокостянтинівка, с. Баштине, с.Краснопілля, с. Лелеківка, с. Новопетрівка );

Йосипівська сільська рада (с. Йосипівка).

Найменування адміністративного центру об’єднаної територіальної громади: селище міського типу Петрове.

Найменування об’єднаної територіальної громади: Петрівська селищна об’єднана територіальна громада.

Організатор громадського обговорення - Петрівський селищний голова С.О.Тилик.

Форма проведення громадського обговорення: громадські слухання.

Громадське обговорення зазначеної пропозиції триватиме до 19 січня 2018 року.

Громадські слухання відбудуться: 21 грудня 2017 року о 12 годині в актовому залі КП «Петрівське» за адресою: вул. Літвінова19, смт Петрове, 13 січня 2018 року о 10 годині за адресою с. Покровка (біля Новоселівського ФАПу), 17 січня 2018 року о 12 годині в се-сійному залі Петрівської селищної ради за адресою: вул. Святкова, 7, смт Петрове.

На громадські слухання запрошуються фізичні особи, які є членами територіальної громади - смт Петрове, с. Покровка, с Олександродар, с Новомануйлівка, депутати Петрівської селищної ради сьомого скликання, члени виконавчого комітету Петрівської селищної ради, представники засобів масової інформації, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, які розташовані на території Петрівської селищної ради, запрошені організатором громадського обговорення фахівці, представники суміжних територіальних громад та/ або посадові особи місцевого самоврядування.

Пропозиції та зауваження громадського обговорення приймаються в робочі дні за адресою: вул.. Святкова, 7, смт Петрове у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, імені та по – батькові, місця проживання, скріплюється особистим підписом, а для представників органів самоорганізації та депутатів – додатково із зазначенням своєї особи або посилання на статус депутата, і повинні містити обгрунтування з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Анонімні пропозиції, зауваження не реєструються і не приймаються. Після завершення громадського обговорення пропозиції подаються до Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області на наступну сесію для врахування при прийнятті рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад.

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