Чорнобиль не дасть про себе забути

Минулого тижня в управлінні соціального захисту населення відбувся круглий стіл з нагоди вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Захід називався «Ми пам’ять свято збережемо», а локація засідання була невипадковою, адже саме працівники названого підрозділу рай-держадміністрації опікуються справами ліквідаторів, здійснюють соціальний супровід чорнобильців.

Як зазначила ведуча заходу Галина Бискуб, про жахливу подію останніх днів квітня 1986 року важко згадувати, її неможливо забути, бо ще багато років ця трагедія нагадуватиме про себе. Нам є над чим замислитися, адже живемо в техногенному світі, що будь-якої миті може перетворитися на справжній смертоносний вулкан.

І це, дійсно, так. Бо ж після Чорнобиля була масштабна аварія на японській АЕС в Фукусімі, а нещодавно - на одному з підпри-ємств в Челябінську, правду про яку російська влада приховує, а вчені стверджують, що її наслідки можуть бути катастрофічними для наступних поколінь.

У заході взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета і голова районної ради Тамара Сакара, які звернулися до присутніх зі словами щирої поваги.

- Ми живемо в нелегкі часи, хоча, насправді, легких і не буває. Після Чорнобильської трагедії народ пережив катаклізми так званої перебудови, які ознаменувалися зламом політичних стереотипів і соціального укладу, розвал СРСР і становлення незалежної України. Чорнобиль був першим кроком до консолідації суспільства, а нинішня війна на Донбасі за право українців бути господарями власної долі, мати свою незалежну державу завершує процес створення політичної нації.

Ви зробили все можливе і неможливе, аби зупинити ядерну стихію, здійснили подвиг, хоча і не було війни. Дякую вам за небайдужість, громадянську активність і бажаю успіхів, розуміння і поваги від оточуючих, благополуччя і миру. А ми будемо робити все, щоб Петрівщина ставала кращою, – запевнила учасників зібрання Т.Сакара.

Її слова доповнила Т.Панета:

- Передаю вам привітання і найкращі побажання від голови райдержадміністрації Сергія Завалія, – розпочала вона і продовжила.

- Ми з Тамарою Вікторівною належимо до покоління, яке разом з усією країною пережило всі події, пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС. Молодшим людям важко зрозуміти відчай тих, хто впродовж лічених годин змушений був назавжди покинути місця, де жили їхні батьки, діди і прадіди. Але для нинішньої молоді ви є прикладом самовідданості, вірності обов’язку. Ваш приклад надихає захисників України, які воюють з ворогом на Сході. Чорнобиль, дійсно, став першим кроком до того, щоб ми відчули себе нацією.

Здоров’я вам, довгих років життя і всіляких гараздів!

Учасників зібрання привітала і начальник управління соціального захисту населення Валентина Сибіра:

- Вклоняюся вам за ваш подвиг, за ваше терпіння, за вашу небайдужість. Саме завдяки наполегливості керівників і активістів вашої громадської організації «Союз Чорнобиль» регулярно проводяться зустрічі, на яких вирішуються питання діяльності орга-нізації, проблем ліквідаторів, встановлено пам’ятний знак на честь чорнобильців, створений фотоальбом, до 30-річчя Чорнобильської катастрофи. Але закликаю вас активніше користуватися можливостями для оздоровлення, зокрема, отримання санаторних путівок.

Один з найактивніших членів громадської організації «Союз Чорнобиль» Віктор Сікун отримав нагороду – Почесну грамоту Кіровоградської обласної державної адміністрації. Він, а також ке-рівник районної орга-нізації Володимир Попіль звернулися до побратимів зі словами вітання, після чого спілкування учасників круглого столу продовжилося у невимушеній атмосфері за чашкою чаю.

Насамкінець в храмі Вознесіння Христового протоієрей Михайло Царук провів заупокійну літію, а затим учасники заходу побували біля пам’ятного знаку на честь учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, поклавши до нього квіти.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: загальне фото учасників заходу; заупокійну літію проводить отець Михайло; покладання квітів до пам’ятного знаку чорнобильцям.