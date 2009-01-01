Інвестиції в здоров’я дітей – запорука успішного майбутнього нації

Минулого тижня перебіг виконання програми «Майбутнє – спільна справа» у нашому районі відстежували голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко та генеральний директор ПрАТ «ЦГЗК» Дмитро Шевчик

Найголовнішою політичною подією районного масштабу минулого тижня на Петрівщині став черговий візит голови облдержадміністрації Сергія Кузьменка та генерального директора ПрАТ «ЦГЗК» Дмитра Шевчика.

Власне, як Сергій Анатолійович, так і Дмитро Володимирович на Петрівщині доволі часті гості, але чи не вперше їх візит був спільним. І метою його став намір відстежити, як у нашому районі здійснюється комплекс заходів з соціально-економічного розвитку, що започаткований у рамках програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа», активним спонсором і співучасником якої є комбінат.

Першим об’єктом оглядин була Петрівська ЗШ І ступеня – філія Петрівського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія». А точніше – харчоблок для наймолодших петрівських школярів. Як відомо, ще кілька місяців тому питання харчування школярів тут вирішувалося з певними труднощами. Але, здається, вони залишилися позаду. В харчоблоці нещодавно проведено ка-пітальний ремонт, повністю замінено старе кухонне обладнання, зокрема придбано та встановлено посудомийну машину, електроплиту, морозильну камеру, електром’ясорубку та електросковороду, різальну машину, мийні, виробничі столи та зручні кухонні меблі. Подбали й про належні умови праці для кухарів, зокрема в спекотні літні дні дещо полегшуватиме їх важку працю сучасний кондиціонер. Поважний гостей, на правах господарів, зустріли і ознайомили з новими придбаннями та з процедурою харчування школярів начальник відділу освіти райдержадміністрації Наталія Гавриленко та завідуючий філією Олександр Лівак. Олександр Леонідович, зокрема, повідомив, що на оснащення харчоблоку новим обладнанням було спрямовано понад 300 тис.гривень, а усі учні школи щодня забезпечуються повноцінним гарячим харчуванням за кошти районного бюджету.

Одразу після знайомства з харчоблоком, керівники області та комбінату, а разом з ними й досить численна група журналістів, що представляли друковані й електронні ЗМІ обласного центру, Кривого Рогу і навіть загальноукраїнського телеканалу ТРК «Україна», перемістилися в головний корпус НВО «ЗШ І – ІІІ ст. - гімназія», де цього року було капітально відремонтовано спортивний зал та оснащено сучасними різноплановими тренажерами тренажерний зал. На ці об’єкти з районного бюджету та коштів ПрАТ «ЦГЗК» було витрачено близько півмільйона гривень. Як повідомила директор закладу Алла Вєтрова, в планах адміністрації також обладнання танцювального залу.

Оглядаючи зазначені об’єкти, гості мали нагоду поспілкуватися зі старшо-класниками, в яких саме проходив урок фізкультури, після чого керівник області, котрий, як відомо, сам є палким прихильником спорту, подарував їм комплект футбольних м’ячів.

І, нарешті, останнім об’єктом відвідин стала Петрівська ЦРЛ, де було щойно відремонтоване пологове відділення, а також добігають кінця роботи в дитячому відділенні. У названих відділеннях повністю замінено системи водопостачання та водовідведення, здійснено внутрішні роботи за найсучаснішими бу-дівельними технологіями, відділення оснащені високоякісною сантехнікою та меблями, тож тепер вони не лише радуватимуть око своїх пацієнтів, а й зможуть забезпечити для них найвищий рівень комфорту. Що цікаво, що кожна з оглянутих палат має свої власні стилістичні дизайнерські особливості, порадували цікавими дизайнерськими рішеннями також їдальня та маніпуляційний кабінет. Словом, до омріяних європейських стандартів залишилося «підтягнути» хіба що розмір заробітних плат медичного персоналу, і тоді точно матимемо усі підстави стверджувати, що ми на правильному шляху, і Україна поступово стає однією з повноцінних європейських країн. Поки що це звучить дещо утопічно, але – як знати, принаймні, з огляду на побачене цього дня, здалося, що й для підвищення соціальних стандартів життя, за великого бажання , необхідні ресурси можна віднайти.

До речі, акцент на першочерговому осучасненні саме пологового і дитячого відділень – невипадковий, адже, як відомо, саме Сергій Кузьменко став ініціатором загальнообласної програми «Здоров’я наших дітей», втілення якої розпочалося з капітальної реконструкції обласної дитячої лікарні, а потім поширилося на рівень міст і ра-йонів області. Та й спортивні дитячі майданчики, а також заклади дитячого харчування також мають безпосередній стосунок до згаданої програми. Загалом же з бюджету району та області, а також з прибутків ПрАТ «ЦГЗК» на оновлення та розвиток медичної галузі в районі і, зокрема, Петрівської ЦРЛ виділяються доволі значні кошти. Лише цього року, в рамках Угоди про соціально-економічне партнерство, укладеної між комбінатом, райдержадміністрацією та ра-йонною радою, а також за рахунок залучення коштів з інших джерел, в осучаснення лікарні було інвестовано близько 7 млн. гривень. Та й звітний візит також обернувся для лікарні ще однією корисною інвестицією – Сергій Кузьменко вручив завідуючій пологовим відділенням Ларисі Окуловій чергову одиницю дуже важливої і потрібної медичної апаратури – неонатальний пристрій для здійснення реабілітації, догляду, діагностики та лікування новонароджених.

По закінченні візиту і Дмитро Шевчик, і Сергій Кузьменко поділилися своїми враженнями від побаченого. Зокрема, Дмитро Володимирович сказав:

- Програма «Майбутнє – спільна справа» стартувала в повноцінному форматі у квітні цього року. В ній задіяні кошти бюджету району, спонсорів та фінансової допомоги ком-бінату. Зокрема, частка нашого вкладу цього року становила 3,5 млн. гривень. Програма – чудова, в чому ми усі сьогодні мали змогу переконатися, оглянувши вже реалізовані об’єкти і ті, що перебувають на стадії реалізації. Зроблено немало, а для нас особливо важливим вважаю те, що проекти, які потрапили до програми, є дійсно затребуваними громадою району. На сьогодні з нашою допомогою повністю відновлений фельдшерсько-акушерський пункт в Богданівці, відновлений з урахуванням усіх найсучасніших вимог спортивний зал в Петрівській гімназії. Щойно в Центральній районній лікарні ми оглянули пологове та дитяче відділення – теж повністю капітально відремонтовані. На даний час, в рамках програми на цей рік, заплановано капітальний ремонт ще двох відділень - інфекційного та терапевтичного. Також заплановано капітальний ремонт сільської амбулаторії в Луганці. Усі перелічені мною об’єкти є дуже важливими і необхідними. І така спільна практика в рамках взаємодії бізнесу та влади приносить хороші результати. Гадаю, що нам усім сьогодні приємно це бачити і сподіваюся, що наші люди це також оцінять.

Взагалі, Петрівський район для нас є дуже важливою територією, адже на ній розташовані два наших структурних підрозділи – Петрівський та Артемівський залізорудні кар’єри. Тут працюють понад тисячу наших робітників, більше семисот з них (плюс їх родини) проживають безпосередньо в Петровому чи в довколишніх селах Петрівського району. Тож, безумовно, усі програми соціального партнерства, до яких залучений комбінат, завжди охоплювали Петрівщину й раніше, хоча тоді вони носили іншу назву і, можливо, не були такими масштабними, як зараз. Вони також були дуже важливими і потрібними, але повномасштабний старт програми соціального партнерства відбувся саме цього року, як проекту з серйозним фінансовим наповненням, в рамках якого стало можливим реалізувати значні соціальні перетворення. Я переконаний, що ця програма існуватиме й надалі.

Продовжив думку свого колеги-партнера голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко:

- Коли обласна державна адміністрація популяризує якусь свою програму, а в даному випадку – програму «Здоров’я наших дітей», то ми хочемо звернути увагу, що суть її не в красивый назві, а в тому, що за цією назвою криється.

Ось уже півтора роки в різних районах, а також у м.Кропивницькому, відкриваючи багато відремонтованих, оновлених медичних закладів, ми наголошуємо, що саме в цьому і є суть нашої програми. Вона полягає в тому, щоб наші діти мали усі умови для фізичного гарту, а тому будуємо і відкриваємо спортивні зали та спортивні майданчики, щоб вони отримали повноцінне і якісне харчування, а тому слідкуємо, щоб заклади харчування були забезпечені необхідним обладнанням для приготування якісних страв і зберігання продуктів. І, безумовно, ми маємо створити усі умови як для профілактики захворювань, так і для лікування дітей. Тому наші пологові відділення, наші дитячі відділення, усі інші об’єкти охорони здоров’я мають постійний притік інвестицій як з державного та місцевих бюджетів, так і від бізнесу. Надзвичайно приємно, що саме в Петрівському районі склалися дуже продуктивні взаємини з підприємцями – починаючи з тих, що працюють в полі – сільгосптоваровиробниками, так і з нашим стратегічним партнером – ПрАТ «ЦГЗК». На сьогодні комбінат повністю виконав свої зобов’язнання в рамках програми партнерських взаємин з Петрівським районом, виділивши 3,5 млн. гривень коштів для виконання цієї програми, і в тих об’єктах, які передбачалося відновити в рамках цієї програми (а всього в Петрівщині на виконання соціальних завдань було витрачено 17 млн. гривень), є дуже вагомою частка комбінату. Переконаний в тому, що влада і надалі сприятиме якомога глибшому залученню бізнесу на Кіровоградщину, а отже –стимулювати щоб у нього було бажання й надалі інвестувати частину свого прибутку в соціальну сферу.

На Кіровоградщині діють чимало підприємств, які представляють великий бізнес, і Центральний гірничо-збагачувальний комбінат – одне з таких підприємств.

Два кар’єри, які працюють на території Петрівського району, забезпечують роботою близько тисячі наших громадян, причому з досить високою заробітною платою. І ті соціальні угоди, про які ми просимо своїх партнерів (інвестиції в дитячі садки, школи, заклади охорони здоров’я) комбінатом виконуються. Тож, говорячи конкретно про Петрівський район – я задоволений характером такої взаємодії, адже усі взяті на себе зобов’язання комбінат виконує. А відтак ми бачимо й результат – гарний спортивний зал у школі, чудовий капітальний ремонт центральної районної лікарні, і, переконаний, - це ще далеко не всі проекти, які будуть підтримані великим бізнесом – нашими партнерами.

Володимир Кіфенко.

На знімках: гостей зустрічає завідуючий філією «Петрівська ЗШ І ступеня» Олександр Лівак; на сьогодні проблема з повноцінним гарячим харчуванням відсутня; і смачно, й кало-рійно; тренажерний зал в Петрівській гімназії обладнаний за найсучаснішими стандартами якості; комплект футбольних м’ячів юним спортсменам в дарунок від керівника області; здається, у спортивному залі Петрівської гімназії усі залишилися задоволеними побаченим і почутим; завідуюча пологовим відділенням ЦРЛ Лариса Окулова ділиться враженнями про роботу в оновленому приміщенні; кожна палата відтепер радує око своїм неповторним дизайном; про те, що зроблено і що ще планується зробити, розповідає головний лікар ЦРЛ Микола Яновський.