22 грудня – День енергетика

Шановні колеги!

Вітаю вас з професійним святом – Днем енергетика!

Успішна робота кожної окремої галузі господарства безпосередньо залежить від ефективного функціонування енергетичного сектору. Завдяки вам, шановні енергетики, працює промисловість, функціонують транспорт і зв’язок, ви створюєте світло і затишок у кожній оселі. Щодня, щогодини ви виконуєте свою професійну справу з повною віддачею всіх своїх знань, вмінь, найкращих якостей душі. Тому професія енергетика є не тільки необхідною, але і дуже почесною.

Бажаю всім вам та вашим сім’ям міцного здоров’я, родинного щастя, добробуту, хороших відносин у колективах та професійного зростання.

Нехай ваша праця приносить тільки радість та задоволення, а життєва енергія й оптимізм завжди будуть вірними супутниками.

З нагоди професійного свята – Дня енергетика за високі показники у праці, бездоганну роботу, за працелюбність, майстерність нагороджуються Подяками ПрАТ «Кіровоградобленерго» працівники Петрівського РЕМу, а саме: водій - Віктор Безручак, бухгалтер – Ірина Гришко, диспетчер – Олександр Дяченко, водій – Леонід Побігушко та технік Оксана Тарахкало, а також присвоюється Почесне звання «Ветеран праці ПрАТ «Кіровоградобленерго» Віталію Реві.

З повагою начальник Петрівського РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» Віталій Писаренко