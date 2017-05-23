Замість державної екологічної експертизи тепер необхідно отримати висновок про оцінку впливу на довкілля

До уваги суб'єктів господарської діяльності!

З 18 грудня 2017 року вступає в дію Закон України від 23.05.2017 року № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля». Цей Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Однією з головних новацій Закону є введення процедури отримання висновку про оцінку впливу на довкілля для певних суб’єктів господарювання, замість висновку державної екологічної експертизи. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення його громадського обговорення, аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, та надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля. Конкретна планована діяльність, при здійсненні якої необхідно проводити оцінку впливу на довкілля, визначена у Законі. Без отримання оцінки впливу розпочинати діяльність забороняється.

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА.