Вітаємо переможця!

Петрівський РС У ДСНС в області з 20 квітня по 20 червня 2017 року проводив конкурс на кращий скульптурний виріб «Служба порятунку 101». Нещодавно переможець був нагороджений цінним подарунком.

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19 травня 2017 року на території Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів в с. Чечеліївка проходила акція «Запобігти. Врятувати. Допомогти.»

Цими днями переможці за підсумками змагань отримали цінні подарунки, а головне - ще раз згадали правила поведінки під час різних надзвичайних ситуаціях.

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області