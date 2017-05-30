На сторожі правопорядку!

Випуск: № 96 (10013) Субота, 16 грудня 2017 року

Бублик Олександр Васильович, старший дільничний офіцер, капітан поліції

Територія обслуговування:
Петрівська селищна рада,
Богданівська сільська рада,
Водянська сільська рада.

Графік прийому:
Петрівська селищна рада
Понеділок: з 09:00 до 12:00 години
Середа: з 09:00 до 12:00 години

Водянська сільська рада
Вівторок: з 10:00 до 13:00 години

Богданівська сільська рада
Четвер: з 10:00 до 13:00 години

Телефон: 0988738822

Лут Олег Олегович, дільничний офіцер, старший лейтенант поліції

Територія обслуговування:
Балахівська селищна рада,
Малинівська сільська рада,
Чечеліївська сільська рада,
Новостародубська с/рада

Графік прийому:
Балахівська селищна рада
1,4 середа: з 10:00 до 13:00 години

Малинівська сільська рада
2,4 вівторок: з 10:00 до 13:00 години

Чечеліївська сільська рада
1,3 вівторок: з 10:00 до 13:00 години

Новостародубська сільська рада
Понеділок, четвер: з 10:00 до 13:00 год.

Телефон: 0969675181

Охріменко Олексій Юрійович, дільничний офіцер, старший лейтенант поліції

Територія обслуговування:
Луганська сільська рада,
Іскрівська сільська рада,
Червонокостянтинівська с/рада.

Графік прийому:
Луганська сільська рада
Понеділок: з 10:00 до 13:00 години

Червонокостянтинівська с/рада
Середа: з 10:00 до 13:00 години

Іскрівська сільська рада
П’ятниця: з 10:00 до 13:00 години

Телефон: 0985103763

 

Рубан Віктор Юрійович, дільничний офіцер, лейтенант поліції

Територія обслуговування:
Іванівська сільська рада,
Зеленська сільська рада,
Йосипівська сільська рада,
Козацька сільська рада,
Ганнівська сільська рада.

Графік прийому:
Іванівська сільська рада
2,4 четвер: з 10:00 до 13:00 години

Зеленська сільська рада
1,3 вівторок: з 10:00 до 13:00 години

Йосипівська сільська рада
1,3 четвер: з 10:00 до 13:00 години

Козацька сільська рада
2,4 вівторок: з 10:00 до 13:00 години

Ганнівська сільська рада
Вівторок, четвер: з 14:00 до 16:00 год.

Телефон: 0976970824

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