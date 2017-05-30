На сторожі правопорядку!

Бублик Олександр Васильович, старший дільничний офіцер, капітан поліції
Територія обслуговування:
Петрівська селищна рада,
Богданівська сільська рада,
Водянська сільська рада.
Графік прийому:
Петрівська селищна рада
Понеділок: з 09:00 до 12:00 години
Середа: з 09:00 до 12:00 години
Водянська сільська рада
Вівторок: з 10:00 до 13:00 години
Богданівська сільська рада
Четвер: з 10:00 до 13:00 години
Телефон: 0988738822
Лут Олег Олегович, дільничний офіцер, старший лейтенант поліції
Територія обслуговування:
Балахівська селищна рада,
Малинівська сільська рада,
Чечеліївська сільська рада,
Новостародубська с/рада
Графік прийому:
Балахівська селищна рада
1,4 середа: з 10:00 до 13:00 години
Малинівська сільська рада
2,4 вівторок: з 10:00 до 13:00 години
Чечеліївська сільська рада
1,3 вівторок: з 10:00 до 13:00 години
Новостародубська сільська рада
Понеділок, четвер: з 10:00 до 13:00 год.
Телефон: 0969675181
Охріменко Олексій Юрійович, дільничний офіцер, старший лейтенант поліції
Територія обслуговування:
Луганська сільська рада,
Іскрівська сільська рада,
Червонокостянтинівська с/рада.
Графік прийому:
Луганська сільська рада
Понеділок: з 10:00 до 13:00 години
Червонокостянтинівська с/рада
Середа: з 10:00 до 13:00 години
Іскрівська сільська рада
П’ятниця: з 10:00 до 13:00 години
Телефон: 0985103763
Рубан Віктор Юрійович, дільничний офіцер, лейтенант поліції
Територія обслуговування:
Іванівська сільська рада,
Зеленська сільська рада,
Йосипівська сільська рада,
Козацька сільська рада,
Ганнівська сільська рада.
Графік прийому:
Іванівська сільська рада
2,4 четвер: з 10:00 до 13:00 години
Зеленська сільська рада
1,3 вівторок: з 10:00 до 13:00 години
Йосипівська сільська рада
1,3 четвер: з 10:00 до 13:00 години
Козацька сільська рада
2,4 вівторок: з 10:00 до 13:00 години
Ганнівська сільська рада
Вівторок, четвер: з 14:00 до 16:00 год.
Телефон: 0976970824