На сторожі правопорядку!

Бублик Олександр Васильович, старший дільничний офіцер, капітан поліції

Територія обслуговування:

Петрівська селищна рада,

Богданівська сільська рада,

Водянська сільська рада.

Графік прийому:

Петрівська селищна рада

Понеділок: з 09:00 до 12:00 години

Середа: з 09:00 до 12:00 години

Водянська сільська рада

Вівторок: з 10:00 до 13:00 години

Богданівська сільська рада

Четвер: з 10:00 до 13:00 години

Телефон: 0988738822

Лут Олег Олегович, дільничний офіцер, старший лейтенант поліції

Територія обслуговування:

Балахівська селищна рада,

Малинівська сільська рада,

Чечеліївська сільська рада,

Новостародубська с/рада

Графік прийому:

Балахівська селищна рада

1,4 середа: з 10:00 до 13:00 години

Малинівська сільська рада

2,4 вівторок: з 10:00 до 13:00 години

Чечеліївська сільська рада

1,3 вівторок: з 10:00 до 13:00 години

Новостародубська сільська рада

Понеділок, четвер: з 10:00 до 13:00 год.

Телефон: 0969675181

Охріменко Олексій Юрійович, дільничний офіцер, старший лейтенант поліції

Територія обслуговування:

Луганська сільська рада,

Іскрівська сільська рада,

Червонокостянтинівська с/рада.



Графік прийому:

Луганська сільська рада

Понеділок: з 10:00 до 13:00 години

Червонокостянтинівська с/рада

Середа: з 10:00 до 13:00 години

Іскрівська сільська рада

П’ятниця: з 10:00 до 13:00 години

Телефон: 0985103763

Рубан Віктор Юрійович, дільничний офіцер, лейтенант поліції

Територія обслуговування:

Іванівська сільська рада,

Зеленська сільська рада,

Йосипівська сільська рада,

Козацька сільська рада,

Ганнівська сільська рада.

Графік прийому:

Іванівська сільська рада

2,4 четвер: з 10:00 до 13:00 години

Зеленська сільська рада

1,3 вівторок: з 10:00 до 13:00 години

Йосипівська сільська рада

1,3 четвер: з 10:00 до 13:00 години

Козацька сільська рада

2,4 вівторок: з 10:00 до 13:00 години

Ганнівська сільська рада

Вівторок, четвер: з 14:00 до 16:00 год.

Телефон: 0976970824