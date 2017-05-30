Нагороджено лауреатів обласної премії імені Олександра Осмьоркіна

Культурні Новини

У 125-й день народження видатного художника і педагога Олександра Осмьоркіна в обласному центрі відбулося урочисте нагородження лауреатів обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна.

Лауреатами обласної премії в 2017 стали: у но-мінації “Національна традиція” Анатолій Олександрович Горбенко — художник-земляк, народний художник України, голова Одеської обласної організації Національної спілки художників України (м. Одеса), за серію творів різних років;

у номінації “Мистецтво-знавство та історія мистецтв” Юлія Олександрівна Литвинець — генеральний директор національного художнього музею України (м. Київ), за створення каталогу “СПЕЦФОНД. 1937-1939 з колекції НХМУ”.

Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко привітав лауреатів і вручив нагрудний знак та почесну відзнаку – скульптуру “Степовий орел”.

Звертаючись, зокрема, до художньої еліти краю, Олександр Чорноіваненко зазначив:

- Кіровоградщина завжди славилась видатними і талановитими художниками, які прославляють нашу країну на світовому рівні і продовжують розвивати традиції відомого земляка Олександра Осмьоркіна. Мені дуже приємно бути причетним до вручення премії імені такої видатної особистості. Час змінюється, а разом із ним змінюються люди, проте цінність мистецтва лишається поза часом.

Голова обласної ради подякував усім, хто брав участь у конкурсі на здобуття премїї, а це:

у номінації « Національна традиція»:

Олександр Ігорович Охапкін– заслужений художник України (м. Олександрія) – за творчий доробок різних років. Кандидатура висунута на здобуття премії відділом мистецтв Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.Чижевського.

Григорій Григорович Пилипишин – заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (м.Гайворон) – за творчий доробок різних років. Кандидатура висунута на здобуття премії відділом культури, туризму та культурної спадщини Гайворонської райдержадміністрації.

Інна Андріївна Дубосар – художниця (с. Дмитрівка Знам’янського району) – за творчий доробок різних років. Кандидатура висунута на здобуття премії відділом культури і туризму Знам’янської райдержадміністрації.

у номінації «Новітні спрямування»:

Пузир Павло Сергійович- художник (м. Кропивницький) – за творчий доробок різних років. Кандидатура висунута на здобуття премії Кіровоградською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Д.Чижевського.

Ачкасова Марія Владиславівна - член Національної спілки художників України (м.Южноукраїнськ) – за творчий доробок останніх років. Кандидатура висунута на здобуття премії радою спілки Кіровоградської обласної організації Національної спілки художників України.

Коваль Василь Богданович – член Національної спілки художників України (м.Кропивницький) – за творчий доробок останніх років. Кандидатура висунута на здобуття премії радою спілки Кіровоградської обласної організації Національної спілки художників України.

Очільник обласної ради побажав кожному міцного здоров’я, успіхів, визнання та творчого натхнення!