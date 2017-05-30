Запрошуємо відсвяткувати разом з нами

Шановні дорослі та маленькі петрівчани, а також гості нашого селища та району!

Запрошуємо вас 19 грудня 2017 року взяти участь в заходах до Дня Святого Миколая:

- о 10.00 в районному Будинку культури відбудеться свято «Ой, хто, хто Миколая любить»;

- о 15.00 - відкриття новорічної ялинки. Театралізоване дійство «В пошуках Діда Мороза» за участю казкових героїв відбудеться на площі біля парку відпочинку селища Петрового. На гостей святкового заходу чекають веселі ігри, конкурси, розваги та подарунки від Діда Мороза і Снігуроньки.

Чекаємо на Вас!