Учасники АТО отримали обласну нагороду «За мужність і відвагу»

В обласному театрі Кропивницького відбулися урочистості з нагоди 26-ї річниці Дня Збройних Сил України. Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко привітав військовослужбовців, добровольців, волонтерів із святом та побажав родинного затишку і мирного неба.

- Ви зробили все для того, щоб війна не дійшла до нас, ваш подвиг – неоціненний. У свою чергу, ви можете розраховувати на підтримку та допомогу влади. Я гордий тим, що серед вас є молоді хлопці, для яких військова служба стала частиною життя. Бажаю вам здоров’я, щастя і мирного неба, - зазначив Олександр Чорноіваненко.

З нагоди Дня Збройних Сил України відзнакою Кіровоградської області «За мужність і відвагу» нагородили:

Гирника Андрія Олеговича – прокурора військової прокуратури Кірово-градського гарнізону Південного регіону України, полковника юстиції, учасника АТО, учасника бойових дій;

Василенка Миколу Олеговича – військового прокурора Кіровоградського гарнізону Південного регіону України, капітана юстиції, учасника АТО, учасника бойових дій;

Калашникова Євгена Володимировича – заступника військового прокурора Кіровоградського гарнізону Південного регіону України, старшого лейтенанта юстиції, учасника АТО, учасника бойових дій.