В дошкільному навчальному закладі с.Козацького повністю замінили вікна

Новенькі, зручні та ошатні — із такими вікнами в ДНЗ «Колосок» тепло і затишно. Тут у двох групах виховується 36 дітей, працюють і педагогічні працівники та обслуговуючий персонал, тому питання теплозбереження і здоров’я малечі донедавна було дуже гострим.

Завдяки участі в програмі взаємодії «Майбутнє – спільна справа» цієї зими в приміщеннях буде комфортна температура, без жодних протягів. Уже встановлено 22 віконних прорізи, облаштовано внутрішні та зовнішні укоси, встановлено 2 металевих дверей.

Переглянути результат реалізації одного з переможців конкурсу – проекту громадської організації «Агенція розвитку громади» «Енергозберігаючі заходи в ДНЗ «Колосок» с. Козацьке. Капітальний ремонт: заміна вікон на металопластикові» приїхали голова районної державної адміністрації Сергій Завалій, голова районної ради Тамара Сакара, перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури РДА Геннадій Горбанець. Разом із сільським головою Наталією Лепською вони оглянули приміщення дитячого садка та переконалися, що умови перебування дошкільнят стали комфортнішими.

- Садочок популярний серед батьків сіл Козацького, Олександро-Мар’ївки, Йосипівки та ще й сусіднього міста Жовті Води. Та навіть сильний професійний склад вихователів не в змозі компенсувати побутові незручності — говорить завідувачка закладу Лариса Харлан.

- Зараз у нас - світло, тепло і затишно. Дуже вдячні керівникам району за можливість участі в конкурсі соціальних проектів, де ми отримали грант ПрАТ «ЦГЗК», підтримці сільського голови Наталії Лепської і депутатського корпусу та всім спонсорам, які допомогли реалізувати такий необхідний проект.

Лариса Григорівна відмітила, що сільська рада постійно допомагає покращувати матеріально-технічний стан дитячого садка. Тільки в цьому році було придбано праску, пилосос, килимове покриття, яскраві меблі – стільці, ліжка з матрацами, ноутбук та принтер, іграшки, посуд тощо.

Керівники району Сергій Завалій і Тамара Сакара, вітаючи ініціаторів проекту із завершенням реалізації, зазначали: «Дякуємо громаді Козацького за небайдужість, за прагнення робити корисні справи. Ви взяли активну участь у нашому конкурсі – і ми бачимо результат. Звісно, що усі проблеми швидко вирішити неможливо. Але варто не відступатися від намічених цілей, і ми чекаємо наступного року ваші нові проекти.»

Для гостей вдячні малюки підготували невеличку концертну програму і продемонстрували вміння співати, танцювати та декламувати вірші. Поринувши у невимушену атмосферу свята, дорослі вкотре впевнилися -найкращі інвестиції – це інвестиції в дітей.

Прес-служба РДА.