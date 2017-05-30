Спортивна гордість Петрівщини

80-ту річницю від дня народження відзначила

Віра Григорівна Смєлова

Днями Петрівщина вітала свого Почесного громадянина, гордість району, сумлінну, відповідальну трудівницю, шановану жінку, петрівчанку Віру Григорівну Смєлову. Отже, ще раз про основні факти з її біографії, народилася Віра Григорівна у Петровому, закінчила Львівський державний інститут фізичної культури і спорту. Має звання заслуженого тренера СРСР, заслуженого тренера України з плавання, заслуженого працівника фізичної культури, відмінника народної освіти. Працювала старшим тренером збірної СРСР з плавання. Підготувала двох олімпійських чемпіонів - Сергія Фесенка та Олександра Сидоренка (1980), десятки майстрів спорту та майстрів міжнародного класу, чимало спортсменів-розрядників. Повернулася до рідного Петрового у 1990 році, одразу очоливши районний спортивний комітет. Багато зусиль доклала до створення дитячої спортивної школи «Олімп», ще й до сьогодні бере активну участь у громадському житті району.

Тож цього дня до ювілярки завітали представники РДА Тетяна Панета та Ольга Сємєхова, селищний голова Світлана Тилик, колишні колеги, Олександр Гусарєв, який прийняв від Віри Григорівни естафету на посаді директора ДЮСШ «Олімп», найближчі друзі та родичі, аби привітати її з ювілейною датою.

На адресу іменинниці звучали теплі слова з побажаннями міцного здоров’я, ще довгих років життя в такому ж оптимістичному настрої, який заряджає усіх нас своїм нескінченним позитивом та жагою до життя. Сповнена оптимізмом, душевною радістю, глибоким спокоєм, Віра Григорівна продовжує подавати приклад мудрості, виважених вчинків, дій, а подекуди - ще й неабиякої рухливості та працьовитості.

Від щирого серця гості подарували іменинниці багато квітів та подарунків на довгу і теплу згадку.

Святкування продовжилося у приміщенні відновленого Будинку ветеранів. Усі мали змогу поспілкуватися та сфотографуватися з іменинницею, а також пригадати веселі та задушевні пісні.

Олена Приходкова.

На знімках: Віра Григорівна Смєлова - заслужений тренер СРСР, кавалер ордена Дружби народів; представники Петрівської РДА та селищної ради вітають ювілярку з ювілейною датою.