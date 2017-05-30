Важливий інститут державної влади

17 грудня - День працівника державної виконавчої служби

Мова йде про державну виконавчу службу. Діяльність цієї інституції є дуже важливою, але непростою. Основною функціональною одиницею державної виконавчої служби, на яку Законом покладається здійснення виконавчих проваджень, є державний виконавець, який є представником влади і здійснює примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу. Робота державного виконавця достатньо складна і, чого гріха таїти, невдячна, адже це повсякденне спілкування з десятками людей: учасниками виконавчого провадження, посадовими і службовими особами, керівниками підприємств – боржників. Тому вона постійно пов’язана з гострими конфліктними ситуаціями – вилученням і позбавленням боржників майна, виселенням громадян, розв’язанням корпоративних спорів, стягненням аліментів.

Кожне виконавче провадження є певним видом спору між двома особами, які є сторонами, відповідно до законодавства. Державний виконавець мало того, що повинен сумлінно та неупереджено користуватися наданими йому правами і обов’язкам, а й бути психологом, адже він працює не з документами, а з людьми, які, зазвичай, вважають себе постраждалими, рідко визнаючи справедливість фіскального судового рішення щодо себе. Державні виконавці добре розуміють, що мають справу з конкретними юридичними випадками, за якими стоять долі людей, для яких кваліфіковане виконання їхніх службових обов’язків є запорукою поновлення порушених прав.

Начальник Петрівського РВ ДВС Ірина Антоненко розповідає, що з того часу, як у грудні 2012 року очолила Петрівський районний відділ державної виконавчої служби, жодного разу не пожалкувала про це, бо працівники райвідділу виконують свої обов’язки на високому професійному рівні, відповідально, уважно ставляться до людей, розуміючи, що тільки неухильне виконання вимог законодавства є запорукою попередження конфліктних ситуацій. Всі вони досвідчені працівники, мають стаж роботи не менше 13 років. Змінювалася назва установи і її підпорядкування, а колектив залишався і працював стабільно.

У зв’язку з професійним святом І.Антоненко відзначила старших державних виконавців відділу Сергія Петриченка та Аліну Гриву за їхній вагомий внесок у роботу відділу, адже, дякуючи їхньому досвіду, він є кращим в області, посідає високі місця за показниками роботи. Це професіонали своєї справи. Також висловила подяку «обличчю» відділу - Інні Лихоусенко за чемність та привітність до відвідувачів.

Працівники відділу допомагають один одному та своїми діями намагаються сприяти підвищенню авторитету державної виконавчої служби.

І.Антоненко зізналася також, що дуже вдячна колишнім керівникам РВ ДВС, які його очолювали в складний період реформування виконавчої служби. Це Микола Вацюк та Микола Головченко.

Тож з нагоди професійного свята працівників державної виконавчої служби побажаємо їм, щоб їхні професійні зусилля були завжди винагороджені довірою і повагою людей, а також міцного здоров’я, родинного щастя і добробуту, плідної праці і успіхів у своїй діяльності.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімку: працівники Петрівського районного відділу ДВС.